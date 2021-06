Marty Friedman à la guitare « Shredding » : « Jouer lentement est mille fois plus difficile que de jouer vite »

Dans une nouvelle interview avec Kylie Olsson‘s Youtube spectacle “La vie à six cordes”, ancien MEGADETH guitariste Marty Friedman expliqué pourquoi il déteste être appelé un “déchiqueteuse”. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : “Pour moi, cela ressemble à quelqu’un qui joue simplement à une vitesse folle. Quand je jouais au tout début de ma carrière et même maintenant, parfois les choses sonnent très vite parce que le choix des notes est si inhabituel que les notes passent et ils font différents clics dans votre tête lorsqu’il s’enregistre dans vos oreilles. Si vous jouez une succession de notes que les gens ont l’habitude d’entendre, vous devez vraiment la jouer vite, comme deux cents battements par minute, pour que ça sonne vite. , si vous jouez juste une gamme de haut en bas, ça sonnera vite. Mais si vous faites des groupes de notes inhabituels et des subdivisions de notes inhabituelles et des choix de notes de mélodie inhabituels, cela peut même ne pas être aussi rapide du tout et ça sonnera rapide parce qu’il se passe tellement de choses auxquelles vous n’êtes pas habitué, vous n’êtes pas habitué à entendre ces séquences de notes. Alors les gens pensent que, “Oh, c’est si rapide”, parce qu’ils essaient de le jouer et c’est assez difficile. Mais il y a une différence entre la vitesse et la difficulté, c’est sûr.”

Il a poursuivi: “C’est un terme qui arrive avec beaucoup de jeunes guitaristes qui n’existe pas dans le monde réel. Je pense que beaucoup de jeunes guitaristes, et moi-même y compris quand j’étais petit, ils sont fascinés par des choses qui ils sont incapables de le faire, et une chose qu’ils ne sont pas capables de faire est de jouer très vite quand vous êtes débutant. Vos doigts ne fonctionnent tout simplement pas de cette façon, et votre esprit ne fonctionne pas encore de cette façon. Donc, quand vous voyez un gars de l’autre côté de la rue dans son sous-sol jouer très vite, vous vous dites : « Comment ça se fait que je ne peux pas faire ça ? », et cela devient juste ce Saint Graal pendant un an, deux ans , guitaristes de trois ans. Et ce sont les gens qui sont actifs [in online] des discussions et des choses comme ça, et ce sont les gens qui achètent des magazines de guitare et achètent beaucoup de matériel, ce sont les gens qui maintiennent l’industrie de la guitare en vie, et ce sont les gens qui sont fascinés par la rapidité des doigts et juste vraiment rapide en jouant. Mais ils ne savent pas, jouer lentement est mille fois plus difficile que de jouer vite – c’est vraiment, vraiment. Jouer lentement, c’est là où vous pouvez séparer les hommes des garçons, pour ainsi dire… Quand vous entendez quelqu’un jouer quelque chose de lentement, vous pouvez dire s’il est bon tout de suite ; tu peux dire. Lorsque vous entendez quelque chose de rapide, même les enfants de huit ans peuvent jouer très vite, très proprement et très précisément. Donc c’est vraiment une illusion, mais c’est ce qui fait que les guitares se vendent. Vous devez avoir quelque chose qui ressemble à un Saint Graal pour que les débutants s’inspirent. Donc beaucoup d’entre eux entendent ces trucs rapides et ils disent : “Je veux tellement faire ça.” D’accord. Maintenant, vous l’avez fait. Vous avez pratiqué pendant quelques années. Vous l’avez fait. Maintenant quoi?

“Je n’aime pas être mis dans le même panier parce qu’il y a beaucoup de gens qui jouent vraiment très vite tout le temps, et pour moi, cela ressemble à du bruit”, a ajouté Marty.

“Jouer vite était intéressant quand je venais de prendre l’instrument, mais il a certainement perdu de son intérêt assez rapidement après que vous ayez pu le faire. Ensuite, c’est devenu intéressant [to play] choses intéressantes sur l’instrument, créant une musique intéressante.

« Maintenant, cela n’a vraiment rien à voir avec la vitesse, qu’elle soit lente, moyenne, rapide ou quelque chose entre les deux, car la musique est de tous les tempos – chaque tempo est dans la musique ; chaque tempo.

“Mais, encore une fois, ce terme est juste quelque chose dans lequel je n’aime pas être confondu”, a-t-il répété. “Mais en même temps, si vous aimez le déchiquetage et que vous pensez que je suis un déchiqueteur et que vous aimez ma musique, nous sommes des frères. Je vous aime toujours. Tout va bien. la seule chose qui compte, c’est si tu aimes la musique ou pas. Donc tu peux m’appeler n’importe quoi, tant que tu aimes la musique. Et même si tu n’aimes pas la musique, c’est comme ça. “

Martyle dernier album de, “Tokyo Jukebox 3”, a reçu une sortie nord-américaine le 16 avril via Le club des joueurs/Groupe d’étiquettes de mascotte. Le disque, qui a été rendu disponible au Japon en octobre dernier, est le troisième d’une série qui a commencé avec “Juke-box de Tokyo” en 2009, puis “Tokyo Jukebox 2” suivant en 2011. La trilogie présente Friedmandes performances inspirées du répertoire japonais qu’il a choisi de couvrir.

Marty a passé ces dernières années à travailler sur un documentaire intitulé “Renard de l’espace”. Le film, réalisé par Jérémy Frindel, le fondateur de Films de substrat, suit Friedmanla réinvention du guitariste principal dans MEGADETH à l’une des personnalités de la télévision les plus célèbres du Japon.