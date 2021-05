Marty Friedman à propos de la gestion par le Japon de la crise du coronavirus: “ C’est bien aussi loin que la commodité et la vie normale ”

Ancien MEGADETH guitariste Marty Friedman, qui vit et enregistre de la musique au Japon depuis 2003, s’est entretenu avec SiriusXMde “Trunk Nation avec Eddie Trunk” sur la façon dont le pays asiatique gère la crise des coronavirus. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je ne pense pas que cela ait jamais été aussi grave que ce que j’ai entendu à LA, où presque tout est fermé et des choses comme ça. C’est vraiment très bien en ce qui concerne la commodité et la vie normale. La seule chose qui ne soit pas normal est la limitation des événements où beaucoup de gens se présentent et font des concerts. Il y a des agences qui les font et d’autres qui ne les font pas. Et c’est vraiment juste une question de politique des agences qui sont prêtes à prenez ces risques. “

Marty, qui a terminé une courte tournée au Japon en janvier, a poursuivi: “Croyez-moi, c’était génial de terminer une tournée réelle sans aucun problème – en toute sécurité, tout le monde était heureux; [we] suivi tous les règlements. Il y a beaucoup de règlements pour les choses, mais je pense qu’il n’y a rien de tel qu’un véritable verrouillage strict ici, comme dans certains pays, avec des couvre-feux et des choses comme ça. Tout cela étant dit, nous sommes loin d’être guéris du COVID ici. Le vaccin n’est pas encore vraiment une chose comme je l’entends en Amérique, et il semble bien fonctionner. Je ne suis pas assez instruit sur la question pour en savoir quoi que ce soit, vraiment, mais je peux juste vous dire que ce n’est pas inconfortable ici au Japon, mais les voyages internationaux me manquent vraiment. Et c’est à peu près la taille de celui-ci. Tout le reste est vraiment normal ici. “

Selon Le Japon aujourd’hui, seulement 3 pour cent environ de la population japonaise de 126 millions a reçu au moins une injection de vaccin.

Le déploiement des vaccins COVID-19 dans le pays n’a commencé qu’à la mi-février, des mois derrière les États-Unis et de nombreux autres pays.

Martyle dernier album de «Tokyo Jukebox 3», a reçu une sortie nord-américaine le 16 avril via Le Club des joueurs/Groupe d’étiquettes de mascotte. Le disque, qui a été rendu disponible au Japon en octobre dernier, est le troisième d’une série qui a commencé avec “Tokyo Jukebox” en 2009, puis «Tokyo Jukebox 2» suivant en 2011. La trilogie présente Friedmandes performances inspirées du répertoire japonais qu’il a choisi de couvrir.

Marty a passé ces dernières années à travailler sur un documentaire intitulé “Spacefox”. Le film, qui est réalisé par Jeremy Frindel, le fondateur de Films de substrat, suit Friedmanréinvention du guitariste principal dans MEGADETH à l’une des personnalités de la télévision les plus célèbres du Japon.

