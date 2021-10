Marty Friedman : Babymetal « a donné au son du métal quelques décennies de plus »

Dans une nouvelle interview avec Vikram Chandrasekar de Tales From The Road, ancien MEGADETH guitariste Marty Friedman, qui vit et enregistre de la musique au Japon depuis 2003, a été interrogé sur BABYMETAL‘s paroles « heureuses » non stéréotypées et pourquoi elles fonctionnent si bien dans le contexte du son pop-metal du groupe japonais. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Le métal a traversé une longue histoire de paroles [being] tous presque interchangeables; ils doivent être sombres et ils doivent être un peu effrayants et en quelque sorte négatifs et protester contre tout. Et ça marche en quelque sorte avec le son d’une musique agressive, mais nous avons vraiment tous entendu ça depuis longtemps. Et pourquoi cela ne fonctionnerait-il pas avec quelque chose avec une perspective beaucoup plus simple et plus heureuse et peut-être plus positive ? Pourquoi ça ne marcherait pas ? Et effectivement, ça marche. Donc ça a donné au son du métal quelques décennies de plus, je crois. Ouais, ça marche juste — ça marche juste. »

De retour en 2015, Friedman Raconté Metalholic.com qu’il était un grand partisan de BABYMETAL, dont les membres portent des costumes d’écolière gothiques, font des danses chorégraphiées et se cognent violemment la tête.

« Je pense que la meilleure chose à propos BABYMETAL est le fait que c’est très polarisant : vous devez soit les aimer absolument, soit les détester totalement », Marty mentionné. « Et je pense que c’est la marque des grandes choses. Bien sûr, je les aime et je les ai soutenus depuis le début. Le guitariste de mon groupe solo plus [in Japan] est aussi le guitariste de BABYMETAL. Donc je suis définitivement… je suis un grand partisan d’eux, et je pense qu’ils sont une unité fantastique et fantastique. Mais je pouvais tout à fait voir un puriste du métal dire : ‘Hé, ce n’est pas bien. Ce n’est pas ce que le métal est censé être. Je ne peux pas le supporter. Ce n’est juste pas… Non. Pas question. Pas moyen putain.’ Je comprends tout à fait. Mais c’est aussi ce que j’aime chez eux. Je veux dire, ça enfreint beaucoup de règles, et je suis tout à propos d’enfreindre les règles. »

Il a poursuivi: « Si vous avez vu certaines des choses que j’ai faites au Japon, j’ai injecté mon propre métal dans des situations très, très pop, où le métal ne devrait pas aller, mais parce que c’est moi, et parce que c’est la voie Je l’ai fait, ça a marché, et c’est arrivé, et ça existait. Alors je l’ai en quelque sorte forcé. Et je pense que cet esprit est très métal. Mais il y a beaucoup de puristes là-bas, surtout en Amérique, qui regardent ça et vas-y, ‘Pas moyen, putain !’ Et je comprends tout à fait, je n’ai rien contre ces gens, mais c’est ce que j’aime BABYMETAL: c’est très polarisant. Et je pense que tout mon concept musical est aussi très polarisant. Mais je peux vous dire que c’est juste ma façon d’être en tant qu’artiste, et vous ne pouvez vraiment pas essayer de plaire à quelqu’un d’autre que vous-même. Si les gens veulent se joindre à la fête, c’est génial, et vous les aimez quand ils le font, mais je ne pense certainement pas moins aux personnes qui ne sont pas d’accord avec mon opinion. »

De nombreux fans de heavy metal ont hésité à embrasser BABYMETAL — qui comprend également le producteur Kobamétal et un groupe de virtuoses peints sur des cadavres – avec certains forums Internet les appelant « la définition d’un gadget », « horrible » et « métal pour hipsters ».



