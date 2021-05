Marty Friedman déclare ne pas avoir participé aux célébrations du 30e anniversaire de Megadeth pour l’album “ Rust In Peace ”

Ancien MEGADETH guitariste Marty Friedman a déclaré à The Oakland Press qu’il n’avait aucune implication dans les célébrations du 30e anniversaire de la Prix ​​Grammy-nommé “Rouille en paix”, Friedmanpremier album avec le groupe. «Je ne suis pas vraiment ces choses», dit-il. “Je suis plus intéressé par l’avenir que par la célébration de quelque chose qui a été célébré dans le passé. Bien sûr, je suis extrêmement fier de l’héritage de quoi que ce soit, et si quelqu’un l’aime, c’est génial. Je suis le plus grand fan de la J’essaie juste de faire de la musique que j’apprécie et j’espère que les autres apprécieront. Vous n’avez pas de contrôle sur ce que les gens vont comprendre, mais si vous l’aimez, vous pouvez espérer que quelqu’un d’autre le fera aussi. “

L’année dernière, Friedman a admis que l’argent était une motivation majeure pour lui lorsqu’il a été approché pour participer à une réunion de MEGADETHde “Rouille en paix” s’aligner.

Friedman avait rencontré un chanteur / guitariste Dave Mustaine et bassiste David Ellefson au 2015 NAMM show à Anaheim, Californie pour discuter de la réunion, qui l’aurait vu avec le batteur Nick Menza retour dans le mix.

Friedman, qui a déménagé d’Amérique au Japon en 2003, a parlé de ses raisons de refuser le MEGADETH retrouvailles à Mustainele dernier livre de “Rouille en paix: l’histoire intérieure du chef-d’œuvre de Megadeth”, qui détaille la réalisation du disque emblématique “Rouille en paix”.

“Mon objectif principal était que je serais heureux de le faire, mais je ne vais pas prendre moins d’argent que ce que je gagne déjà pour le faire,” Marty dit en partie.

«J’étais au Japon depuis plus de dix ans, cultivant une carrière avec de solides récompenses. Je gagnais de l’argent non seulement pour moi, mais aussi pour ma direction et mon personnel. Mon manager est avec moi depuis quinze ans.

“Tout était sain et solide professionnellement, et quand l’offre a été soudainement arrivée MEGADETH encore une fois, tant que je ne gagnerais pas moins d’argent, j’étais prêt à partir “, a-t-il déclaré.” Mais je n’allais certainement pas subir de perte pour rejoindre un groupe qui, franchement, à ce moment-là, ne semblait pas comme s’ils avaient trop à offrir musicalement. Quelques membres du groupe avaient récemment démissionné, et musicalement je n’avais rien entendu de ce qu’ils avaient fait depuis longtemps. Je ne savais pas à quel point ils continuaient d’être pertinents dans le secteur de la musique. Ce n’était pas comme MEGADETH était dans la langue des gens, du moins pas au Japon. J’avais atteint le point où les gens ont immédiatement arrêté de me connecter à MEGADETH et parlaient de ce que j’avais fait au Japon. “

Selon Friedman, une partie de la raison pour laquelle il a refusé le MEGADETH réunion est le fait que le groupe est largement considéré comme Mustaineprojet solo de, avec des membres qui vont et viennent tous les deux albums.

“Si c’était plutôt une situation de groupe et pas un seul homme, Dave Mustaine-main-man party, j’aurais peut-être envisagé de le faire pour un peu moins, ” Marty mentionné. “Mais, à la fin de la journée, MEGADETH c’est tellement Mustaine parce que c’est ainsi qu’il l’a conçu. Je n’ai pas ressenti ce genre de camaraderie, le diamant à quatre, LES BEATLES, EMBRASSER, METALLICA. J’avais l’impression de sortir et de faire une tournée et ça allait être Mustainegrand succès. Si je fais cela, je ne vais certainement pas perdre d’argent pour cela; Je me débrouillais bien tout seul au Japon. “

Mustaine Raconté Loudwire qu’il a été rebuté par Friedmanles exigences financières de lorsque le sujet d’un “Rouille en paix” les retrouvailles ont été abordées.

“Marty a une carrière très réussie au Japon où il gagne beaucoup d’argent », Dave mentionné. “Et c’est la partie où j’ai pensé que c’était un peu bizarre, où il a dit qu’il avait dit qu’il devait payer toute son équipe pendant son absence au lieu de se contenter de lui-même. Parce que je pensais que nous vous paierions ce que vous gagnez. donc c’est changer de cheval au milieu de la rivière – ce n’est pas grand-chose à moins que vous ne tombiez. Et puis quand nous avons découvert qu’il voulait vendre sa marchandise, son ceci, son cela, son ceci, son cela, alors il voulait ceci une somme folle et il voulait voler en première classe partout. J’ai dit à notre direction: ‘Je ne peux pas faire face à ça.’ “

Dans une interview en 2016 avec le «Podcast Eddie Trunk», Mustaine a confirmé que MEGADETH n’a pas fait de répétitions avec Friedman tout en essayant une réunion du “Rouille en paix” s’aligner.

“Marty avait envoyé des e-mails disant: “ Oh, mec, vous savez, les fans ont cette importance auto-gonflée de ‘Rouille en paix’ au-delà de ce que c’est vraiment. Et je me suis dit ‘Hein?’ ” Dave mentionné. “ Donc, je ne savais pas si c’était un revers au visage des fans ou non, mais il avait essentiellement dit que si nous voulions faire quoi que ce soit, cela devait être mieux que ‘Rouille en paix’. Et il m’a envoyé des liens vers des chansons qui, selon lui, devraient être la direction dans laquelle nous allions, et l’un d’entre eux était ce groupe de J-Pop avec des filles japonaises qui chantaient, et j’étais, comme, ‘Uh-uh. Ça ne marchera pas. Plus de puissance pour [Marty for being into that stuff]. Faites ce que vous voulez, Marty. C’est un excellent guitariste. Mais je ne vais pas chanter comme une japonaise. “