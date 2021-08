Marty Friedman a offert une mise à jour sur son documentaire tant attendu. Titré “Renard de l’espace” (modifié par rapport au titre original, “Hebi Métal San”), le film — qui est réalisé par Jérémy Frindel, le fondateur de Films de substrat – suit Friedmanla réinvention du guitariste principal dans MEGADETH à l’une des personnalités de la télévision les plus célèbres du Japon.

L’ancien MEGADETH le guitariste a parlé de “Renard de l’espace” lors d’un nouvel entretien avec FOX17 Rock & Revue. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Ça dure depuis 2016. Ils ont filmé, par intermittence… La plupart du temps vers 2019, ils ont rassemblé l’essentiel. Quand j’ai fait ma première vraie tournée en Amérique en 2016 après avoir été au Japon pendant, comme , 10 ans, c’est ce qu’ils ont couvert au début, puis ils sont venus au Japon et ont fait le segment principal. Et tout ce qu’il leur restait à tourner était la toute fin, et puis le [pandemic] frapper.”

Il a poursuivi : « J’ai joué le Marathon de Tokyo cérémonie d’ouverture au cours des quatre dernières années, et je devais jouer en 2020, et l’équipe de tournage allait venir au Japon et filmer ça, et ça allait être la grande fin. Et puis peut-être aux Jeux olympiques, je n’ai pas été confirmé, mais il y avait certaines choses que j’aurais pu faire aux Jeux olympiques et l’équipe était censée sortir pour n’importe lequel de ces trucs pour faire une fin finale au film. Et ce genre de mettre le kibosh là-dessus. Alors la prochaine fois que nous aurons l’occasion de tourner ensemble, ils mettront la fin dessus et nous serons prêts à partir. Mais la viande et les pommes de terre sont cuites, et j’aime vraiment ça.”

Quant à une date de sortie possible pour “Renard de l’espace”, Friedman a déclaré: “Je dirais l’été 2022, parce que je vais probablement faire des tournées internationales avant cela, et cela ferait une belle toile de fond pour la fin.”

En juillet 1999, Friedman était sur scène en train de jouer à Woodstock ’99 devant une mer de fans en tant que guitariste principal de MEGADETH. Depuis qu’il a rejoint le groupe en 1990, Marty a joué un rôle crucial dans leur ascension vers la célébrité avec son style peu orthodoxe de jeu de guitare virtuose, vendant des millions de disques dans le monde entier et étant nominé pour plusieurs Grammy Awards. Six mois seulement après Woodstock, dans un geste inattendu qui a choqué ses amis, sa famille et surtout ses camarades de groupe, malgré des albums de platine et des tournées à guichets fermés, pour des raisons inconnues, il a soudainement quitté le groupe et s’est éloigné de tout. À l’insu de ses fans américains, Marty a déménagé à Tokyo pour poursuivre son amour de la musique pop japonaise et, dans le processus, s’est réinventé en tant que célébrité de la télévision japonaise à succès. Marty est apparu dans plus de 700 programmes télévisés, publicités et films depuis lors, et est devenu a été surnommé “le Ryan Seacrest du Japon” par Panneau d’affichage magazine aux États-Unis.

“Renard de l’espace” raconte l’histoire surréaliste de Marty Friedman, un gentil garçon juif de la banlieue de Baltimore qui s’est éloigné du rêve ultime du rock and roll pour rechercher quelque chose de plus épanouissant dans une culture qui n’était pas la sienne. Son histoire de renégat est un exemple inspirant du vaste potentiel humain à atteindre et à réaliser même nos rêves les plus non conventionnels.

Mentionné Frindel: « J’ai grandi en jouant de la guitare, en jouant dans des groupes de rock, et j’ai passé de nombreuses heures à jouer avec Martyparties de guitare de certains des classiques MEGADETH enregistrements. Au fil des années et de l’évolution de mes intérêts, j’ai continué à faire des films et je n’avais pas pensé à MEGADETH dans de nombreuses années. Alors, quand je suis tombé sur un article sur la façon dont Marty Friedman était devenu le ‘Ryan Seacrest du Japon », j’étais fasciné.

“J’ai eu de nombreux chapitres différents dans ma vie et je suis toujours intrigué par la variété apparemment infinie de façons dont nous pouvons nous réinventer. Alors, voir quelqu’un comme Marty au sommet de son art, s’éloigner et disparaître dans un autre pays, et réapparaître en tant qu’animateur de télévision, a complètement capturé mon imagination. J’ai tout de suite senti qu’il y avait une histoire et un film incroyables là-dedans. Je suis honoré et excité que Marty m’a fait confiance pour partager son histoire et le voyage fou qu’il a fait.”

Frindel sort son premier long métrage, “One Track Heart: L’histoire de Krishna Das”, en 2013. Distribué par Films de l’air du temps, le film a été projeté en salles dans plus d’une centaine de villes américaines, dans des festivals du monde entier, et a remporté le prix du meilleur documentaire dans cinq festivals. Plus tôt dans sa carrière cinématographique, il a également travaillé sur le documentaire rock fondateur “Métallica : une sorte de monstre”. Depuis l’obtention de son diplôme du Berklee College of Music en 2001, Jérémy travaille dans l’industrie du cinéma et de la musique à New York depuis près de 20 ans.