Marty Friedman dit qu’il ne se sentira jamais complètement comme ‘il appartient’ au Japon

Ancien MEGADETH guitariste Marty Friedman, qui vit et enregistre de la musique au Japon depuis 2003, a récemment participé au quatrième événement de la série de conférences Cardiff-Japanese de l’Université de Cardiff, où il a expliqué comment la maîtrise de la langue japonaise a ouvert des opportunités pour sa vie et sa carrière. Vous pouvez maintenant regarder la session de questions-réponses ci-dessous.

Lorsqu’on lui a demandé s’il subit un choc culturel à son retour dans son ancien pays d’origine, l’Amérique, Marty dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Quand j’ai déménagé au Japon, j’étais complètement immergé dans la culture japonaise. Personne avec qui j’ai travaillé ne parlait anglais. Personne autour de moi ne parlait anglais. La seule fois où j’ai parlé anglais, c’était quand je faisais de la promotion internationale ou des tournées internationales ou internationales interviews. Donc 24h/24, 7j/7, tout était japonais. Et quand ça dure des années et des années, tu commences à rêver en japonais. Ma femme est japonaise, et nous ne parlons que japonais. Donc, les choses culturelles font aussi partie de toi, parce que quand vous vivez quelque part, vous devenez une partie de la culture. Et les choses qui comptent au Japon ne sont pas les choses qui comptent en Amérique. Ou les choses qui comptent en Europe ne sont pas les choses qui comptent en Amérique du Sud. Donc les choses qui les choses au quotidien sont différentes. Donc le mot « choc » culturel est un peu choquant, donc je ne me sens pas vraiment choqué. Mais j’ai l’impression d’être très chanceux, parce que quand je vais en Amérique, Je suis américain, donc je peux ressentir toutes les bonnes choses d’être américain, mais j’ai vécu au Japon pendant près de 20 ans, et avant de venir ici, j’ai été dans tellement de situations japonaises qu’il y a une partie définie de moi qui fait vraiment partie de la culture japonaise, donc je peux vraiment ressentir les deux.

« Vous ne devriez jamais penser que vous essayez d’appartenir », a-t-il poursuivi. « Parce que peu importe à quel point mon japonais est parfait – et ce n’est pas parfait – mais je ne serai jamais, jamais japonais. Je sens qu’une partie de moi est définitivement très influencée par le Japon, mais si votre objectif est d’appartenir dans une autre société, je pense que tu vas être très, très déçu. Parce que malgré tous tes efforts, le Japon est une société à une seule race et tu as juste l’air différent et tu es né dans un endroit différent et tu as différentes choses en vous. Donc le but n’est pas d’appartenir ; le but est d’ajouter ce que vous avez au Japon. Si vous essayez d’appartenir à quelque chose comme ça, je pense que vous allez être déçu. Mais ce n’est pas une déception. Vous n’appartenez vraiment qu’à vous-même. Et appartenir à quelque chose est surfait. Je pense donc que vous apprécierez beaucoup plus votre expérience au Japon si vous célébrez vos différences tout en comprenant le Japon et en profitant des grandes choses que vous pouvez apprécier à propos du Japon Et ne vous laissez pas décourager quand parfois les gens ne sont pas forcément aussi amicaux avec les étrangers. chaque pays. Vous n’avez qu’à le laisser faire ; c’est comme ça, surtout avec les générations plus âgées. Ils disent : ‘Oh, le monde est en train de changer. Maintenant, il y a de l’anglais dans les taxis. Oh mon Dieu.’ Les gens ont peur du changement. Mais vous ne pouvez pas laisser cela vous déranger. Ça ne m’a jamais dérangé une seule fois. Je vais très bien être un gaijin [a Japanese word for foreigners and non-Japanese citizens in Japan, specifically non-East Asian foreigners such as white and black people]; cela ne m’a empêché de rien. Alors le choc culturel, ce n’est pas vraiment aussi grave que les gens le pensent. J’aime être en Amérique et j’aime être au Japon parce que les deux choses m’ont apporté beaucoup de belles choses dans ma vie. Donc apprendre l’anglais – l’anglais est la langue du monde, donc ça m’a aidé partout. Mais au Japon, c’est le contraire – au Japon, le japonais est la langue, donc c’est un must. Le choc culturel n’est donc pas vraiment une chose si importante. »

Martyle dernier album de, « Tokyo Jukebox 3 », a reçu une sortie nord-américaine en avril via Le club des joueurs/Groupe d’étiquettes de mascotte. Le disque, qui a été rendu disponible au Japon en octobre 2020, est le troisième d’une série qui a commencé avec « Juke-box de Tokyo » en 2009, puis « Tokyo Jukebox 2 » suivant en 2011. La trilogie présente Friedmandes performances inspirées du répertoire japonais qu’il a choisi de couvrir.

Marty a passé ces dernières années à travailler sur un documentaire intitulé « Renard de l’espace ». Le film, réalisé par Jérémy Frindel, le fondateur de Films de substrat, suit Friedmanla réinvention du guitariste principal dans MEGADETH à l’une des personnalités de la télévision les plus célèbres du Japon.



