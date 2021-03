Marty Friedman sur la façon dont il a traité la pandémie: «  Je suis l’un des très chanceux  »

Ancien MEGADETH guitariste Marty Friedman parlé avec Darren Paltrowitz – hôte du « Paltrocast avec Darren Paltrowitz » – sur la façon dont il a passé son temps d’arrêt pendant la pandémie de coronavirus. Il a dit: « J’ai assez bien résisté. J’ai eu de la chance. Beaucoup de mes amis ont tous été en tournée, et le bouchon a été débranché, ou pire encore, juste avant une tournée où vous avez répété et fait avant. production, matériel et véhicules loués et tout ça, puis la prise [gets pulled]. J’ai entendu des histoires d’horreur. Je n’avais rien de tout ça. J’avais une tournée à venir qui a été annulée avant que nous commencions à dépenser de l’argent. Et j’ai eu une tournée reportée, la cérémonie d’ouverture du marathon de Tokyo a été reportée. Mais à part ça, vraiment, j’ai eu de la chance. Cela m’a donné beaucoup plus de temps pour travailler ‘Tokyo Jukebox 3’. Ma famille est en bonne santé, je suis en bonne santé et j’ai eu beaucoup de temps pour faire le travail dont j’avais besoin, avec ‘Tokyo Jukebox 3’ et deux vidéos réalisées et beaucoup d’autres projets qui, franchement, n’auraient pas été réalisés sans COVID. Donc je suis presque reconnaissant. Je ne suis pas reconnaissant pour la façon dont cela s’est passé, mais je suis reconnaissant pour le temps qu’il m’a permis de faire d’autres travaux. Je suis donc l’un des plus chanceux. «

Friedman sortira son nouvel album studio, «Tokyo Jukebox 3», le 16 avril via Le Club des joueurs/Groupe d’étiquettes de mascotte. Le disque, qui a été rendu disponible au Japon en octobre dernier, est le troisième d’une série qui a commencé avec « Tokyo Jukebox » en 2009, puis «Tokyo Jukebox 2» suivant en 2011. La trilogie présente Friedmandes performances inspirées du répertoire japonais qu’il a choisi de couvrir.

Comme indiqué précédemment, Martydocumentaire tant attendu, intitulé « Spacefox », arrivera provisoirement plus tard cette année. Le film, qui est réalisé par Jeremy Frindel, le fondateur de Films de substrat, suit Friedmanréinvention du guitariste principal dans MEGADETH à l’une des personnalités de la télévision les plus célèbres du Japon.

Juin dernier, Friedman a sorti une version « Home Jams » de sa chanson « Auto-pollution », qui figurait à l’origine sur son album de 2017 « Mur de son ». La nouvelle interprétation de la chanson en vedette Friedman, avec ses compagnons de groupe de longue date Kiyoshi (basse) et Jordan Ziff (guitare), plus Anup Sastry (tambours). La vidéo en écran partagé a été tournée à Tokyo, Osaka, Phoenix et Baltimore, chaque musicien étant séparé chez lui.

Friedmanle dernier album live de « One Bad MF Live !! », est sorti en octobre 2018. L’album a été enregistré à Mexico le 14 avril 2018 lors du concert final de Friedmanla tournée mondiale de « Mur de son ».



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « cacher » les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).