Martin O’Donnell, l’ancien compositeur de Bungie, a demandé aux fans de « détruire » les actifs musicaux de Destiny qu’il a partagés publiquement sans demander la permission.

Tel que rapporté par Eurogamer, O’Donnell a été reconnu coupable d’outrage au tribunal pour avoir utilisé des actifs de Destiny, en particulier les premières interprétations de Music of the Spheres, qui ont été téléchargées sur ses pages YouTube, Bandcamp et Soundcloud en 2019. O’Donnell n’avait pas l’autorité ou la permission de Bungie de le faire, ce qui l’oblige à publier un message sur ses pages de médias sociaux exhortant les fans à détruire l’un des actifs de Destiny 2 qu’il a partagés.

« Je n’ai pas, et n’ai pas eu depuis au moins avril 2014, l’autorisation légale de posséder ou de distribuer du matériel non disponible dans le commerce lié à Destiny ou Music of the Spheres (y compris le matériel que j’ai composé ou créé en travaillant pour Bungie) », O’Donnell a déclaré sur YouTube. « Ce matériel appartient à Bungie. »

O’Donnell a poursuivi: «Si vous avez publié l’un de ces actifs sur un site Web ou une autre plate-forme accessible au public, vous devez supprimer le contenu immédiatement. Si vous avez des copies de ces actifs, vous devez vous abstenir de partager et de détruire toute copie de ceux-ci. Cette demande ne s’applique à aucun matériel de Destiny ou de Musique des Sphères que vous avez obtenu légalement de sources disponibles dans le commerce.

Vous pouvez regarder la vidéo d’O’Donnell ci-dessous.

Bungie et O’Donnell ont tous deux accepté le message dans le cadre d’une ordonnance du tribunal. De plus, O’Donnell s’abstiendra de commenter davantage la situation.

O’Donnell est l’un des compositeurs les plus célèbres du monde du jeu vidéo, ayant composé la musique de chaque jeu Halo principal jusqu’à ce que 343 Industries reprenne la franchise. Il a ensuite continué avec Bungie pour travailler sur la bande originale de Destiny avant que les deux parties ne se séparent.

