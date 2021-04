Maruti, IRCTC, Axis Bank, SBI Cards, SAIL, Tata Steel, Wipro, Tech Mahindra parmi les actions à la une

Sur les graphiques techniques, la tendance à court terme du Nifty de NSE semble positive. Image: .

SGX Nifty évoluait en territoire négatif, en baisse de 40 points avant la cloche d’ouverture, indiquant un début d’écart à la baisse pour BSE Sensex et Nifty 50. Sur les graphiques techniques, la tendance à court terme de Nifty de NSE semble être positive. «Ce modèle ouvre un autre cycle de correction à la baisse à partir d’ici. Cependant, un mouvement décisif en dessous du support immédiat de 14400 est susceptible d’ouvrir la porte pour le prochain support inférieur des niveaux de 14200-14150 à court terme. La hausse durable ne pourrait reprendre qu’au-dessus des 14550 niveaux », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Stocks en bref aujourd’hui:

Maruti Suzuki, Axis Bank: Pas moins de 28 sociétés cotées à la BSE, dont Axis Bank, Bajaj Finance, HDFC AMC, Maruti Suzuki, Britannia Industries, Hindustan Zinc, TVS Motor Company, Syngene International, Sanofi India et VST Industries, annoncent leurs résultats trimestriels le 27 avril. .

Indian Railway Catering & Tourism Corporation Ltd: Les chemins de fer indiens ont annoncé qu’en raison de l’augmentation des cas d’infection au COVID dans le pays et des restrictions liées aux voyages; l’exploitation du train IRCTC Lucknow – New Delhi Tejas Express a été suspendue.

Cartes SBI et services de paiement: SBI Cards and Payment Services a annoncé lundi une augmentation de 110% du bénéfice net de Rs 175 crore pour le trimestre terminé en mars 2021. La société de cartes de crédit, promue par le plus grand prêteur du pays, SBI, avait réalisé un bénéfice net de Rs 84 crore en la période correspondante de janvier à mars de l’exercice précédent 2019-20.

Tech Mahindra: Tech Mahindra a signalé une hausse de 34,6% du bénéfice net à 1081 crore Rs pour le trimestre janvier-mars 2021 en raison d’une expansion des marges bénéficiaires, et s’est orienté vers le ciblage d’une croissance à deux chiffres des revenus au cours de l’exercice 22.

NAVIGUER: Alors même que le pays souffre d’une pénurie d’oxygène, SAIL est incapable d’expédier la totalité de son stock de 11 000 tonnes d’oxygène, faute d’assez de pétroliers.

Acier Tata: Tata Steel a annoncé lundi avoir augmenté sa limite d’approvisionnement quotidienne en oxygène à 600 tonnes par jour pour les centres de santé pour le traitement des patients atteints de COVID-19. Sur les instructions du ministère de l’acier, les aciéries du pays fournissent de l’oxygène médical liquide (OVM) à divers États dans un contexte de demande croissante de gaz.

Wipro: Wipro a annoncé la mise en œuvre d’une plate-forme d’expérience numérique pour Bristol Water afin de moderniser les infrastructures critiques. Dans le cadre de cette mise en œuvre, Wipro développera une nouvelle solution basée sur le cloud avec des capacités telles que la libération instantanée, la haute sécurité, la faible maintenance et la capacité à s’intégrer de manière transparente aux systèmes existants de Bristol Water grâce à des solutions d’interface de programmation d’application (API) sur mesure.

Logistique du bonhomme de neige: Au cours du trimestre terminé le 31 mars 2021, Snowman Logistics a enregistré un chiffre d’affaires de 64,11 crore Rs contre 60,98 crore Rs pour la même période l’année précédente. L’EBITDA a augmenté à Rs 17,80 crore par rapport à Rs 15,99 crore pour la même période l’année précédente.

