Maruti, M&M parmi les principales actions automobiles à acheter; la demande de voitures et de tracteurs pourrait stimuler les ventes de mars

L’indice S&P BSE Auto a grimpé de 145%, passant du creux de 52 semaines de 10 256 à 25 073 niveaux en février de cette année.

Le secteur automobile indien devrait connaître une forte reprise au cours du dernier mois de l’exercice 2021, suite à une demande soutenue de la demande de véhicules de tourisme (PV) et de tracteurs. Les analystes s’attendent également à un fort rebond en FY2022E, tiré par l’augmentation des activités économiques, l’amélioration des sentiments des propriétaires de flottes et une baisse du coût de possession des véhicules BS-VI. La société de recherche et de courtage Emkay Global Financial Services s’attend à une meilleure performance du volume domestique 2W sur une base séquentielle. Les analystes ont déclaré que même si la demande s’améliore de la part des clients salariés et des entreprises, la demande reste faible de la part du segment étudiant. De plus, la constitution des stocks des concessionnaires se poursuit en prévision des fêtes de fin d’avril 2021.

L’indice S&P BSE Auto a grimpé de 145%, passant du creux de 52 semaines de 10 256 à 25 073 niveaux en février de cette année. Depuis février de cette année, l’indice BSE Auto a corrigé plus de 11 pour cent. Mercredi, l’indice BSE Auto a augmenté de 0,26 pour cent, sous l’impulsion des gains de Tata Motors, Balkrishna Industries, TVS Motor Company, Escorts et Maruti Suzuki India. Alors que l’indice de référence BSE Sensex s’échangeait près d’un pour cent de moins lors des transactions de midi mercredi.

Emkay Global Financial Services a une vision positive du secteur automobile sur les attentes d’une forte reprise cyclique, qui devrait durer au moins trois ans. Les meilleurs choix parmi les OEM incluent Tata Motors (prix cible: Rs 375), Ashok Leyland (TP: Rs 155), Maruti Suzuki India (TP: Rs 9000) et Eicher Motors (TP: Rs 306).

Ceux de Prabhudas Lilladher estiment qu’il n’y aura aucun impact de la récente annonce d’augmentation des prix des PV, tandis que pour 2W, cela réduira davantage les sentiments d’achat dans les sous-segments sensibles aux prix. La société de courtage privilégie Ashok Leyland car elle estime que les volumes du MHCV se rétabliront d’ici H1FY22 sur la base de la reprise économique bénéficiant de la demande de segments comme Infra, Mining et E-commerce. Il voit également Mahindra & Mahindra bien placés pour croître au cours de l’exercice 22 en raison de bonnes perspectives pour le segment FES, menées par des sentiments sains dans les fermes et une forte présence rurale au profit des ventes d’UV.

Les évaluations actuelles tiennent largement compte d’une reprise soutenue, laissant une marge de sécurité limitée pour d’éventuelles surprises négatives, a déclaré Motilal Oswal Financial Services. Il préfère les entreprises ayant une meilleure visibilité en termes de reprise de la demande, de positionnement concurrentiel fort, de facteurs de marge et de solidité du bilan. Ses meilleurs choix sont Maruti Suzuki India et Mahindra & Mahindra parmi les OEM. Alors que parmi les stocks de composants automobiles, il préfère les technologies d’endurance.

La société de recherche et de courtage Nirmal Bang s’attend à ce que les ventes de mars 2021 affichent une forte croissance dans tous les segments en raison de la faible base, du remplissage des canaux, de la dynamique de la demande constante, en particulier dans les véhicules de tourisme (PV) et les tracteurs. Il estime que les véhicules commerciaux (CV) se rétabliront de manière séquentielle, grâce à une reprise progressive des activités économiques.

Parmi les poids lourds de l’indice du secteur automobile, la société de courtage s’attend à ce que Maruti connaisse une hausse des volumes domestiques pour se maintenir, sous l’impulsion d’une forte demande de véhicules du segment d’entrée. Pour Mahindra et Mahindra (M&M), la société de courtage s’attend à ce que les ventes de tracteurs connaissent une croissance de 76% sur un an, la demande restant saine grâce à de bons semis de rabi et de meilleurs revenus agricoles.

