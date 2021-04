Maruti Suzuki: Attendez-vous à une croissance des volumes d’environ 30% en FY22E

La demande de véhicules de tourisme a été plus forte que prévu une fois que les restrictions de verrouillage liées à Covid ont été levées en raison du changement de préférence vers la mobilité personnelle.

Cycle de vie du produit à améliorer: leviers de recouvrement des marges en place. L’action MSIL a sous-performé (27% v / s Nifty et 23% v / s NSE Auto Index) au cours des six derniers mois, impactée par la part de marché / perte et la pression sur la marge, malgré une forte reprise des volumes. Nous voyons ces deux préoccupations s’atténuer à mesure que le cycle de vie des produits s’améliore, et la modération des augmentations / remises de prix entraîne une reprise de la rentabilité. Nous prévoyons une croissance des volumes d’environ 30% en FY22E et une évolution positive de la marge. Nous constatons une hausse de 27% à notre TP de 8 700 Rs / action. MSIL est notre premier choix automobile.

La demande de véhicules de tourisme a été plus forte que prévu une fois que les restrictions de verrouillage liées à Covid ont été levées en raison du changement de préférence vers la mobilité personnelle. Cela s’est traduit par une forte demande, la part des primo-acheteurs (FTB) augmentant à 50% en FY21 YTD (contre 45% en FY20) des volumes intérieurs. Les volumes intérieurs de l’industrie ont été supérieurs aux niveaux de FY19 (sommet précédent) depuis septembre 20. La reprise de la demande PV aurait été meilleure, sans une forte hausse des prix du carburant (~ 30% d’augmentation au cours des huit derniers mois). Cela a entraîné une augmentation des ventes de véhicules au GNC.

Une importante inflation des prix du carburant a conduit les clients à préférer les véhicules au GNC en raison de coûts de fonctionnement nettement inférieurs (Rs 1,5 / km v / s Rs 4,5 / km pour WagonR CNG v / s essence). MSIL bénéficie d’un avantage substantiel dans le GNC car il propose du GNC monté en usine dans huit modèles. Les ventes de véhicules au GNC de MSIL devraient augmenter de 47% / 59% en FY21E / FY22E. C’est MSIL qui a le plus gagné en raison de l’augmentation de la demande des primo-accédants, tirée par son bastion dans le mini-segment (où sa part de marché a augmenté de ~ 5pp en FY21 YTD à ~ 84). Alors que nous prévoyons que la part de FTB se normalisera au cours des six à neuf prochains mois, de nouveaux lancements compenseraient tout impact de cette situation.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.