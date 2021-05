Maruti Suzuki installe un hôpital multi-spécialités à Sitapur dans le Gujarat

L’installation s’étend sur 7,5 acres et est la première de la région à offrir des services de super spécialisation.

Le principal constructeur automobile Maruti Suzuki India a annoncé mardi qu’il avait lancé les opérations d’un hôpital multi-spécialité dans le village de Sitapur dans le district d’Ahmedabad au Gujarat en partenariat avec les hôpitaux Zydus pour un coût de 126 crore Rs.

L’hôpital est financé à 100% par la Fondation Maruti Suzuki – une initiative RSE du constructeur automobile. Il sera géré et exploité par la Fondation Ramanbhai, la branche RSE du groupe Zydus. Il a été transformé en établissement de soins Covid.

«Lorsque notre usine automobile du Gujarat a démarré, il n’y avait pas de grande installation médicale disponible dans la région. Nous avons décidé de construire un hôpital multi-spécialités de bonne qualité pour le bénéfice de tous les résidents de cette région et nous nous sommes associés à l’un des meilleurs noms de la santé – les hôpitaux Zydus. Heureusement, il était temps pour la deuxième vague de Covid-19 et nous l’avons converti en un établissement de soins Covid pour aider à lutter contre la pandémie », a déclaré Kenichi Ayukawa, MD et PDG de Maruti Suzuki India.

L’hôpital devrait desservir plus de 3,75 lakh résidant à Sitapur et dans les villages voisins à des tarifs abordables. En commençant par un établissement de 50 lits, l’hôpital peut être progressivement étendu à un établissement de 100 lits si la situation l’exige, a noté MSI. L’infrastructure est déjà en place pour l’agrandissement de l’installation. L’établissement s’étend sur 7,5 acres et est le premier de la région à offrir des services de super spécialisation.

L’hôpital de super spécialisation 24 × 7 offre des services tels que les soins d’urgence et les traumatismes, les diagnostics avancés, les soins intensifs pour la stabilisation dans des conditions potentiellement mortelles, les soins maternels et infantiles, les soins cardiaques, les soins oculaires, les brûlures, l’ORL, la médecine interne et la médecine générale. L’hôpital a une installation résidentielle intégrée de 160 dortoirs et 20 appartements de deux BHK pour le personnel.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières nouvelles et mises à jour de Biz.