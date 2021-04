Maruti Suzuki lance la nouvelle campagne Swift 2021

Le film est sorti à la télévision soutenu par un montage plus long sur le numérique. De plus, il est soutenu par des éléments imprimés, OOH et les médias sociaux

Maruti Suzuki a lancé sa nouvelle campagne pour la nouvelle Maruti Suzuki Swift 2021. Conceptualisée et exécutée par Dentsu Impact India, l’agence créative de Maruti Suzuki de la maison Dentsu International, la campagne présente la dernière édition de la berline. Le film est sorti à la télévision soutenu par un montage plus long sur le numérique. De plus, il est soutenu par des éléments imprimés, OOH et les médias sociaux.

«La performance pure est passionnante. Mais quand ça a l’air bien, c’est encore plus excitant. C’est ce qui rend l’expérience vraiment illimitée. C’est l’idée derrière la campagne qui présente la nouvelle Swift 2021. Après tout, cette berline très populaire met non seulement en valeur son héritage de performances bien connu, mais apporte également un monde de style amélioré, avec le puissant moteur VVT double à double jet de 1,2 L de la prochaine génération de la série K, la calandre sportive à mailles croisées et le double élégant. – extérieurs de ton. Swift a toujours été une voiture qui a défié toutes sortes de limites. Avec la campagne Limitless Thrill, nous sommes impatients de définir de nouvelles références », a déclaré Shashank Srivastava, directeur exécutif (marketing et ventes) de Maruti Suzuki India Limited.

Selon Amit Wadhwa, président de Dentsu Impact, avec la nouvelle Swift 2021, Maruti Suzuki a poussé le piédestal un cran plus haut avec un nouveau look pour correspondre aux aspirations d’un client moderne. «En tant que partenaires, nous sommes ravis de participer au lancement de Swift et de créer de nouveaux jalons avec eux», a-t-il ajouté.

«La performance a toujours un facteur wow. Et quand il rencontre un monde de style, il devient vraiment un chef de file. Swift a toujours été un plaisir de conduire, et maintenant il a poussé l’expérience un peu plus loin, en nous enthousiasmant avec son tout nouveau style. Cette campagne en témoigne », a ajouté Anupama Ramaswamy, associé directeur et directeur national de la création, Dentsu Impact.

