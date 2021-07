Maruti Suzuki, Nestlé India, IndiGo, Rolex Rings IPO, Glenmark Life IPO, actions Happiest Minds en bref

in

Les marchés devraient rester volatils cette semaine avant l’expiration mensuelle et la réunion de deux jours de la Réserve fédérale américaine qui a débuté mardi. Image : .

Les contrats à terme Nifty se négociaient à 23,50 points ou 0,15% à 15 765,50 sur la bourse de Singapour, suggérant un début d’écart pour BSE Sensex et Nifty 50 mercredi. Les marchés devraient rester volatils cette semaine avant l’expiration mensuelle et la réunion de deux jours de la Réserve fédérale américaine qui a débuté mardi. Les investisseurs suivront les indices mondiaux pour la direction future du marché, les actions spécifiques aux actions étant donné la saison des bénéfices en cours, les prix du pétrole et le mouvement de la roupie par rapport au dollar américain. « Nifty a formé un modèle baissier de type Engulfing Top. Il a échoué à plusieurs reprises à franchir le niveau 15962. Avec la rencontre de la Fed américaine et l’expiration des F&O au cours des deux prochains jours, nous pourrions voir une volatilité accrue sur les marchés. 15632-15824 pourrait être le groupe du Nifty au cours des 1-2 prochaines sessions », a déclaré Deepak Jasani, responsable de la recherche sur le commerce de détail, HDFC Securities.

Des actions à surveiller

Maruti Suzuki, Nestlé Inde : Sociétés cotées à l’ESB telles que ABB India, Astec Lifesciences, Birlasoft, Central Bank of India, Maruti Suzuki India, Nestlé India, Century Textiles & Industries, Coforge, Dhanlaxmi Bank, Embassy Office Parks REIT, Gateway Distriparks, Geojit Financial Services, Happiest Minds Technologies, IDBI Bank, Mahindra Lifespace Developers, Mahanagar Gas, Pfizer, Radico Khaitan, Ramco Systems, Route Mobile, RPG Life Sciences, Sagar Cements, SRF, Tata Coffee, TCI Express, TeamLease Services, United Breweries, UTI Asset Management Company et Welspun India devrait annoncer mercredi ses résultats du trimestre d’avril à juin.

NTPC : Contrairement à sa pratique standard, la NTPC a invité les sociétés de distribution d’électricité (discoms) et les industries à manifester leur intérêt à acheter de l’électricité à partir de sa « capacité de production inutilisée ».

Placements Equitas : Le conseil d’administration d’Equitas Small Finance Bank (ESFBL) a approuvé un projet de fusion d’Equitas Holdings (EHL) avec ESFBL. Le programme est en attente des approbations de la Reserve Bank of India et de Sebi. L’EHL est la société holding de l’ESFBL.

Banque de l’Industrie : IndusInd Bank a annoncé une augmentation de 112 % de son bénéfice net en glissement annuel à 975 crores de roupies pour le trimestre clos en juin 2021, en raison d’un provisionnement réduit et d’une augmentation des autres revenus. Les provisions ont baissé de 18% en glissement annuel à Rs 1 844 crore, mais sont restées stables séquentiellement.

Indigo: InterGlobe Aviation a enregistré une perte de Rs 3 174,2 crore au premier trimestre de l’exercice 22 contre une perte de Rs 2 844,3 crore au premier trimestre de l’exercice 21, les revenus ont bondi à Rs 3 006,9 crore contre Rs 766,73 crore en un an.

Rolex Rings, introductions en bourse de Glenmark Life Sciences : L’introduction en bourse de Glenmark Life Sciences a été sursouscrite le premier jour du processus d’appel d’offres. Au final, l’émission a été souscrite 2,78 fois. Cette introduction en bourse pharmaceutique sera rejointe par Rolex Rings aujourd’hui, qui ouvre aujourd’hui à la souscription. Les bagues Rolex ont récupéré 219,3 crores de roupies auprès de 26 investisseurs principaux le 27 juillet 2021.

