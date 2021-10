Maruti Suzuki, Paras Defence, TCS, RIL, ONGC, Sterling et Wilson, focus sur les actions de la Bank of India

in

Les contrats à terme Nifty ont plongé de 160,15 points ou 0,91% à 17 451 à la bourse de Singapour, faisant allusion à une forte vente de BSE Sensex et de Nifty 50. Les chartistes disent qu’une petite bougie négative s’est formée sur le graphique journalier à côté de la petite bougie positive de mercredi. Ce modèle signale que le mouvement de consolidation ou de faiblesse pourrait se prolonger pour la prochaine session. Le marché a continué avec un mouvement saccadé, mais le marché au sens large a fait preuve de résilience. “Après être passé en dessous du support immédiat des niveaux 17650, il est possible que Nifty glisse vers le prochain support des niveaux 17475 au milieu d’une action liée à la plage au cours des 1-2 prochaines sessions. Il y a une plus grande possibilité d’émergence d’un intérêt d’achat à partir des niveaux inférieurs. La résistance immédiate est placée à 17750 », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Des actions à surveiller

Maruti Suzuki : En raison d’une contrainte d’approvisionnement en composants électroniques due à la situation de pénurie de semi-conducteurs, Maruti Suzuki s’attend à un impact négatif sur la production de véhicules au mois d’octobre’21 à Haryana et à sa société de fabrication sous contrat, Suzuki Motor Gujarat Private Limited (SMG) en Gujarat. Bien que la situation soit assez dynamique, on estime actuellement que le volume total de production de véhicules sur les deux sites pourrait représenter environ 60 % de la production normale.

Paras Defence et technologies spatiales : Les actions de Paras Defence and Space Technologies devraient faire leurs débuts en bourse le vendredi 1er octobre 2021. L’émission a été souscrite 304,26 fois du 21 au 23 septembre.

TCS : Tata Consultancy Services a déclaré que son conseil d’administration annoncerait les résultats financiers du trimestre se terminant le 30 septembre 2021 le 8 octobre. Parallèlement à cela, le conseil d’administration peut également déclarer son deuxième dividende intérimaire.

Sterling et Wilson solaire : Les promoteurs de Sterling et Wilson Solar (SWSL), une société du groupe Shapoorji Pallonji (groupe SP), ont remboursé des prêts en cours de Rs 740 crore avant la date limite de jeudi. Les promoteurs – Shapoorji Pallonji and Company et Khurshed Daruvala – ont remboursé la dette ainsi que les intérêts courus jusqu’à ce jour.

RIL, ONGC : Le gouvernement de l’Union a augmenté le prix du gaz produit dans le pays de 62 % à 2,90 $ par million d’unités thermiques britanniques (mmBtu) alors que la baisse de la production dans le cadre d’une demande plus élevée augmentait les prix du gaz en Amérique du Nord et en Europe. Les nouveaux tarifs seront en vigueur pendant six mois à compter du 1er octobre.

Banque de l’Inde : La Banque d’État de l’Inde a déclaré jeudi avoir levé 1 800 crores de roupies en émettant des obligations conformes à Bâle III. La banque a levé 1 800 crores de roupies d’obligations de niveau II conformes à Bâle III le 29 septembre sur la base d’un placement privé, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

