Maruti Suzuki, Vodafone Idea, HDFC Bank, ONGC, Oil India, les actions à l’honneur aujourd’hui

in

Les analystes s’attendent à une forte volatilité des marchés boursiers à la suite du jour d’expiration hebdomadaire des options. Image : .

Les contrats à terme astucieux sont devenus positifs au début des échanges, augmentant de 18 points à 15 765 sur la bourse de Singapour. Les tendances sur SGX Nifty indiquent une ouverture positive pour BSE Sensex et Nifty 50 jeudi. Les analystes s’attendent à une forte volatilité des marchés boursiers à l’issue du jour d’expiration hebdomadaire des options. Les investisseurs réagiront aux données de production du secteur de base pour mai 2021, annoncées mercredi après les heures de bourse. Ils garderont également un œil sur les données PMI manufacturières pour juin, qui devraient être publiées plus tard dans la journée, ainsi que sur l’évolution des prix du pétrole, la trajectoire de la roupie et les flux de fonds étrangers.

Focus sur les actions

Maruti Suzuki, héros MotoCorp : Les constructeurs automobiles commenceront à déclarer le nombre de ventes de juin à partir d’aujourd’hui. Les analystes s’attendent à une amélioration des chiffres des ventes grâce à la facilité des blocages, à la réouverture progressive de l’économie et à la baisse des cas quotidiens de COVID-19.

Nouvelles connexes

RIL, Vodafone Idea, SpiceJet, IRCTC, HDFC Life, IRCON International, Ruchi Soya, GIC Re en bref IRCTC, IRFC, RVNL, Ruchi Soya, MTNL, Bharti Airtel, HDFC Life, Emami actions en bref Nifty peut atteindre 16 300 s’il en détient 15 900, Bank Nifty négociera dans cette fourchette ; TCS, Infosys à l’honneur cette semaine

Idée Vodafone : Mercredi, Vodafone Idea a de nouveau enregistré une grosse perte de Rs 7 023 crore au cours du trimestre janvier-mars, plus large que l’estimation consensuelle de Bloomberg de Rs 6 241,07 crore. La perte s’est considérablement élargie par rapport au trimestre précédent de Rs 4 540 crore.

Banque HDFC : HDFC Bank espère regagner la part de marché perdue et effectuer un retour en force une fois que le régulateur aura levé l’embargo sur l’émission de nouvelles cartes de crédit, a déclaré mercredi Parag Rao, responsable des finances à la consommation, de la banque numérique et des technologies de l’information.

ONGC : Compte tenu de la hausse des prix mondiaux du pétrole brut et du gaz naturel, les analystes des agences internationales s’attendent à ce que la société d’État Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) améliore ses performances au cours des exercices financiers en cours et suivants.

Huile indienne : IOCL a déclaré mercredi que le conseil d’administration de la société avait approuvé l’approbation initiale pour la mise en place du premier projet indien de monomère de styrène pour un coût estimé à 4 495 crores de roupies. Le projet, d’une capacité de 387 000 tonnes métriques par an (TMTPA), sera situé dans la raffinerie et le complexe pétrochimique de Panipat.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.