MARV de Matthew Vaughn lance MARV Music – JV avec WMG

Marv de Matthew Vaughn s’associe à Warner Music Group pour un nouveau label en coentreprise – Marv Music.

Le nouveau label travaillera avec des artistes nouveaux et établis pour créer de la musique originale pour les films, les bandes originales et les sorties d’albums inspirés du film. Colin Barlow rejoint le label en tant que président pour superviser le développement, la production et la distribution. Barlow est l’ancien directeur de Polydor Records, RCA Records UK et Geffen UK.

La première sortie de Marv Music sera conjointe avec Parlophone, intitulée « Measure of a Man ». La chanson sortira le 19 novembre 2021 et figurera également dans le film de Vaughn’s 20th Century Studios, The King’s Man, qui sortira en décembre. La chanson est interprétée par FKA twigs et présente Central Cee.

Chanson « Measure of a Man » Crédits completsMatthieu Vaughn – Musique, mélodie et parolesAmanda Fantôme – MélodieMatthieu Margeson – Musique et mélodieDominique Lewis – Musique et mélodieJohn Hill – Musique, mélodie et parolesJamie Hartman – Musique, mélodie et parolesJane Goldman – Paroles de chansonFKA Brindilles – Paroles de chanson

La composition originale nouvellement enregistrée de Michael Bublé « The Christmas Sweater » apparaîtra également dans un prochain film de Marv – Silent Night. La piste fera également ses débuts dans le cadre de l’édition en coffret de Noël.

« La musique est une partie essentielle de la narration et du cinéma, et c’est quelque chose qui m’a toujours passionné », dit Vaughn. « Ce partenariat avec max, et l’une des principales maisons de disques au monde, nous donne la plate-forme pour nous développer de manière créative, ainsi que pour développer notre activité média dans son ensemble. »

Max Lousada, PDG de Recorded Music, Warner Music Group, a déclaré : « Ensemble, la musique et le cinéma créent des moments culturels puissants, les chansons jouant un rôle énorme dans la propulsion d’un récit et l’amplification de son impact émotionnel. »

«Ce partenariat est un moyen dynamique pour nos artistes de collaborer avec d’autres conteurs originaux, d’élargir leurs univers créatifs et d’atteindre un nouveau public massif. Matthew est un cinéaste révolutionnaire et un entrepreneur imaginatif et nous sommes heureux d’unir nos forces avec lui, Zygi, Colin et l’équipe.

Zygi Kamasa, PDG de Marv, déclare que la joint-venture avec Warner Music Group marque le début d’une nouvelle ère. « En plus de notre activité de production à grande échelle en lançant plusieurs films de franchise, cela témoigne de notre ambition de travailler avec les meilleurs artistes pour créer une musique de classe mondiale que les fans de cinéma et de musique pourront apprécier pour les années à venir. »