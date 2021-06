Marvel a changé la scène post-crédits de WandaVision, et tout le monde en parle • .

La scène post-crédit est une caractéristique de base des films Marvel Cinematic Universe. Les films Marvel comportent au moins une scène supplémentaire pendant le générique, qui taquine généralement de nouveaux films et émissions, offrant des crochets entre les différentes aventures du MCU. Avengers: Fin de partie était une exception notable, mais c’est uniquement parce que le film a livré la finale de la saga Infinity.

Avec l’introduction de la série télévisée MCU sur Disney +, les scènes post-crédits sont devenues plus difficiles à réaliser. Tous les épisodes ne livreront pas des scènes de générique, comme nous l’avons appris de WandaVision. Nous avons dû attendre le septième épisode de la série pour en avoir un, mais les scènes de générique les plus excitantes ont été abandonnées à la fin de l’épisode 9. C’est la finale de WandaVision, les scènes de générique fournissant peut-être un lien direct vers le film où nous nous attendons à voir Wanda ( Elizabeth Olsen) ensuite.

Les scènes de générique comprenaient plusieurs détails passionnants, même s’il leur manquait le personnage que nous voulions le plus voir dans cet épisode. Cependant, Marvel a discrètement modifié l’une des scènes de générique de la finale, les fans ayant repéré l’ajout de ce qui doit être un personnage important. Avant de vous montrer les changements, je vous rappelle que les spoilers suivront ci-dessous, vous feriez donc mieux de regarder WandaVision avant de continuer à lire.

Lorsque l’épisode 9 de WandaVision a été diffusé pour la première fois, il comportait deux scènes post-crédits. L’un nous montre Monica Rambeau (Teynah Parris) rencontrant un Skrull, ce qui est un lien évident avec Les merveilles et d’autres films et séries télévisées de la phase 4 du MCU qui pourraient présenter la race extraterrestre.

Le second est celui qui nous tient le plus à cœur. Nous voyons Wanda s’enseigner la magie du Darkhold d’une manière qui nous rappelle comment Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) a appris la magie dans Doctor Strange. C’est au cours de ces scènes que l’on entend une variation du thème Strange. Et nous voyons Wanda entendre la voix d’un de ses garçons qui crie à l’aide. Certains fans pensent que c’est dans cette scène qu’apparaît un méchant qui pourrait apparaître dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Nous savons déjà qu’Olsen a tourné de nombreuses scènes pour Strange 2, certaines rumeurs allant jusqu’à prétendre qu’elle pourrait être l’un des anti-héros du film.

Ce que la scène n’a pas livré, c’est la rencontre très attendue entre Strange et Wanda. Selon les rumeurs, Strange apparaîtrait dans la finale, mais nous savons que Marvel a abandonné son projet de faire apparaître Cumberbatch dans la série. Le fait qu’aucun Avenger n’arrive sur les lieux pour aider à résoudre le problème de Wanda est l’un de mes plus gros reproches à l’intrigue de WandaVision, mais je m’éloigne du sujet.

C’est la scène post-crédits de Wanda que Marvel a modifiée, apportant trois changements clés par rapport à la version initialement publiée sur Disney +. Pas seulement un mais deux Redditors ont découvert les montages de scène, et ils sont assez importants.

Tout d’abord, Marvel a ajouté une silhouette flottant à travers la forêt vers la cabane de Wanda dans les bois, comme on le voit dans le clip ci-dessous.

Détail de WandaVision que j’ai remarqué sur marvelstudios

Le détail est intentionnel, et c’est quelque chose que nous n’avons pas vu dans la première version de la scène. Murphy’s Multiverse confirme que la deuxième scène post-crédits de la finale de WandaVision a été mise à jour avec les détails, spéculant que c’est peut-être Strange qui descend de la montagne. Pourquoi choisirait-il de faire son entrée de cette façon plutôt que d’utiliser son truc magique scintillant n’est pas clair. Et si ce n’est pas Strange, qui cela pourrait-il être ?

Changements de scène post-crédits de la finale de WandaVision : une mystérieuse silhouette flottante. Source de l’image : le multivers de Murphy

La deuxième chose que Marvel a changé est le terrain. Les montagnes et la forêt qui la peuplent ont l’air différentes, et le changement est probablement destiné à répondre aux besoins de Marvel dans un futur film, probablement Multiverse of Madness. Nous nous attendons à ce qu’une version de cette scène se joue dans le film.

Changements de scène post-crédits de la finale WandaVision : mises à jour du paysage par rapport à l’original. Source de l’image : Reddit

Le troisième changement concerne les crédits réels. Dans la version mise à jour, Marvel répertorie Michael Giacchino, le compositeur de la partition originale de Strange pour le thème Strange modifié joué pendant la deuxième scène du générique.

Docteur étrange dans le multivers de la folie sera lancé le 25 mars 2022, date à laquelle nous découvrirons exactement pourquoi Marvel a changé la scène post-crédits de WandaVision.

