Marvel a confirmé quelque chose à propos de “Star Wars” que certains fans pourraient ne pas aimer

Vous avez peut-être rêvé que Tony Stark (Robert Downey Jr.) s’associe à Luke Skywalker (Mark Hamill) dans un crossover fou Avengers-Star Wars. C’est certainement dans le domaine du possible. Disney contrôle les deux empires de contenu, il pourrait donc les fusionner. Star Wars a clairement besoin d’être sauvé et Disney se tourne déjà vers Kevin Feige pour aider à rendre Star Wars encore meilleur. Introduire l’univers Star Wars dans l’univers MCU serait le genre de chose folle que Marvel pourrait réaliser. Mais cela n’arrivera pas, du moins pas de sitôt. Marvel vient de le confirmer alors qu’il travaillait sur l’une des aventures les plus excitantes de la phase 4 du MCU, dont la première sera sur Disney Plus.

Meilleure offre du jour Les meilleures prises intelligentes Alexa sur Amazon sont en quelque sorte à seulement 5 $ chacune ! Prix : 25 $, maintenant seulement 5 $ chacun Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Le paradoxe hilarant de “Star Wars” de Marvel

Nous avons déjà parlé du paradoxe hilarant de Star Wars de Marvel. Peter Parker (Tom Holland) est un grand fan de Star Wars. Il est également très attaché à l’ajout de références à la culture pop dans ses discussions avec les super-héros adultes lorsqu’ils sauvent le monde.

Il se trouve que le MCU présente un personnage qui ressemble beaucoup à un Jedi de Star Wars. C’est Nick Fury (Samuel L. Jackson), qui ressemble à Mace Windu. Inutile de dire que Windu a été joué par Jackson dans Star Wars. Mais lorsque Peter rencontre Nick Fury dans Far From Home, il ne fait aucun commentaire sur Star Wars.

Il existe de nombreuses solutions pour ce paradoxe hilarant de Star Wars dans les films Marvel. Un acteur différent pourrait jouer Mace Windu dans le MCU, quelqu’un qui ne ressemble en rien à Fury. Ou peut-être que le Lucasfilm du MCU n’a jamais fait la deuxième trilogie. Ou, Fury ressemble à l’acteur de Star Wars, et personne ne s’en soucie vraiment.

La Force n’est pas dans le multivers

Paradoxes mis à part, Marvel a clairement indiqué que la chronologie de Star Wars n’était pas dans le multivers MCU. Cette galaxie lointaine, très lointaine ne fusionnera pas de sitôt avec les Avengers. Le studio ne l’a pas dit publiquement, mais Marvel a refusé d’autoriser le Et si…? écrivains pour amener tous les personnages de Star Wars dans la prochaine animation Disney +.

Le rédacteur en chef AC Bradley a déclaré à GamesRadar que Marvel interdisait deux choses au Et si…? créateurs. Le premier concerne la chronologie principale du MCU. “Nous ne pouvions rien faire de ce que les films ou les émissions de télévision faisaient déjà”, a déclaré Bradley. « Alors, nous allons dans des endroits de plus en plus étranges. »

La seconde concerne l’intégration de Star Wars. “Malgré mon foutu, je n’étais pas autorisée à utiliser les personnages de Star Wars”, a-t-elle déclaré. « J’ai essayé plusieurs fois ; ils n’arrêtaient pas de me rappeler que Luke Skywalker n’est pas un Avenger.

Pourquoi « Et si… ? » est si excitant

C’est en effet une excellente nouvelle que Luke n’est pas un Avenger. Combiner les univers Marvel et Star Wars serait extrêmement compliqué. Il vaut mieux qu’ils restent séparés.

Apporter des personnages de Star Wars à Et si… ? les aurait transformés en canon MCU. Tout dans Et si… ? se passe dans le multivers que nous avons commencé à explorer dans Loki. Ce ne sont pas seulement des histoires théoriques sur des Avengers alternatifs. Ce sont des histoires alternatives de différentes chronologies, où des variantes de nos super-héros et méchants bien-aimés ont fait les choses différemment. C’est pourquoi et si… ? est tellement excitant.

La nouvelle émission télévisée MCU fait ses débuts sur Disney Plus le 11 août.

Meilleure offre du jour Une remise folle de 70 $ réduit les AirPods 2 avec chargement sans fil au meilleur prix d’Amazon de 2021! Prix : Était 199 $, maintenant 128,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission