Marvel a empêché ce vengeur bien-aimé d’apparaître dans “ Falcon and the Winter Soldier ” – .

La première saison de Falcon and the Winter Soldier s’est terminée il y a un peu plus d’une semaine sur Disney +, offrant aux fans le nouveau Captain America qui pourrait diriger les Avengers à l’avenir. Sam Wilson (Anthony Mackie) a accepté le bouclier et nous nous attendons à le voir dans divers projets MCU plus tard, y compris Captain America 4. Falcon nous a également proposé de regarder de plus près l’histoire d’un autre Avenger. Bucky (Sebastian Stan) est maintenant complètement passé du côté du bien. Sa rédemption n’est pas tout à fait complète, mais nous avons enfin vu le personnage pour qui il est maintenant qu’il a échappé au cauchemar du soldat de l’hiver. Ensuite, il y a la grande collection d’anti-héros de la série, y compris le Baron Zemo (Daniel Brühl), l’agent américain (Wyatt Russell) et le Power Broker (Emily VanCamp), qui devraient tous apparaître dans les futures aventures du MCU. Et n’oublions pas le grand camée de Julia Louis-Dreyfus en tant que Val, un espion de Marvel qui se heurtera probablement bientôt à Nick Fury.

En parlant de Avengers et de camées, Falcon a également présenté James Rhodes (Don Cheadle) dans le premier épisode, et il va sans dire que Steve Rogers a jeté une longue ombre sur la série. Nous n’avons jamais pu voir Chris Evans apparaître comme le vieil homme Steve comme nous l’espérions tous, mais au moins nous avons appris quelques choses sur lui dans la série. Il s’avère que The Falcon and the Winter Soldier showrunner voulait également qu’un autre Avenger clé apparaisse dans la série, mais Marvel a décidé d’intervenir et de le bloquer.

Top Deal du jour Amazon propose de vrais clous d’oreilles en diamant pour moins de 60 $ – et les critiques les aiment tellement! Prix: 59,90 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Maintenant que la finale du Falcon est au-delà de nous, Disney a publié l’épisode Making Of pour la nouvelle série. Séparément, les principaux membres de l’équipe peuvent désormais parler de l’émission dans des interviews plus librement qu’auparavant. Il n’y a plus rien à gâcher et ils n’ont pas à se soucier de formuler des réponses ambiguës.

Le showrunner et scénariste en chef de Falcon, Malcolm Spellman, a parlé à Inverse de la série maintenant terminée, et c’est l’interview où il a révélé qu’il voulait que Spider-Man de Tom Holland apparaisse dans la finale. Mais Spellman a fait face à une forte opposition de la part du patron de Marvel Studios, Kevin Feige, qui lui a expliqué que vous ne pouvez pas simplement arracher n’importe quel Avenger de votre choix et les amener à l’histoire si cela n’a pas de sens:

Inverse: La finale de la série se déroule presque entièrement à New York, qui est une plaque tournante pour tant de personnages du MCU. Y a-t-il déjà eu des discussions sur un personnage comme Peter Parker ayant un camée pendant l’épisode? Malcolm Spellman: Bien sûr! Puis Kevin Feige vous dit: «Non. Arrête ça.’ Écoutez, lorsque vous vous présentez pour la première fois à ces projets, dans votre esprit, vous pensez que vous allez pouvoir utiliser tout le monde dans le MCU. Mais Marvel demande toujours: “ Cette personne fait-elle partie de cette histoire? Vous ne pouvez pas simplement faire du geek et mettre tous nos personnages dans votre projet parce que vous les aimez. Ils doivent se produire de manière organique. Donc Spider-Man n’a pas réussi.

Avoir Peter Parker dans la finale aurait été un camée de qualité mandalorienne, mais cela aurait probablement fait plus de mal que de bien. La finale appartient à Sam. C’est le moment que nous attendions tous. Sam accepte le bouclier et remplit son devoir de nouveau Captain America tout en honorant le titre. Ce n’est pas seulement le nouveau costume de Cap et les compétences de combat de Sam qui brillent dans la finale, mais aussi son attitude et sa dignité que l’on attend de ce super-héros en particulier.

Étant l’un des héros Marvel les plus populaires, un camée Spider-Man aurait inutilement déplacé une partie de l’attention sur lui. Sans oublier que faire venir Spider-Man pour un camée pourrait être problématique car Marvel a besoin de l’approbation de Sony chaque fois qu’il veut utiliser le personnage.

La décision de Feige de bloquer le «geek out» de Spellman a du sens dans le plus grand schéma des choses. Le a indiqué clairement dans le passé que les émissions de télévision MCU sont des histoires complémentaires qui n’auront pas d’impact significatif sur l’histoire principale. Les gens qui ne voient pas les émissions comprendront toujours les films, comme Feige l’a dit dans les interviews précédentes. De plus, nous avons l’habitude de voir des histoires simples qui ont du sens de Feige and Co. WandaVision et Falcon et le soldat de l’hiver entrent dans cette catégorie. Spider-Man n’aurait pas eu sa place dans la finale et aurait envoyé le mauvais message, augmentant inutilement les attentes pour les futurs spectacles Disney +.

En passant, The Falcon and the Winter Soldier se déroule six mois après Fin du jeu, mais quelques mois avant Far From Home. Nous verrons Tom Holland reprendre son rôle de Spider-Man le 17 décembre, lorsque No Way Home doit être présenté en première dans les théâtres du monde entier.

Top Deal du jour Amazon propose de vrais clous d’oreilles en diamant pour moins de 60 $ – et les critiques les aiment tellement! Prix: 59,90 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.