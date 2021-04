Marvel a entendu les prières des fans de Falcon et de Winter Soldier et a publié une vidéo de danse Zemo étendue

Comme en témoigne la scène étendue, Helmut Zemo a apprécié son temps dans le club car il était beaucoup plus dans la musique que dans la scène originale. Alors que tout le monde ne faisait que vibrer, Zemo a fait une impression raide de John Travolta dans une mer de jeunes amateurs de club. C’était bien que Marvel ait vu la réponse d’Internet à la scène et ait décidé de répondre à l’appel. C’était une amélioration par rapport à leur non-réponse aux mèmes Vishawn et LaWanda. Mais Marvel n’a tout simplement pas répondu avec un seul tweet; le studio a décidé de mettre en ligne une vidéo d’une heure sur YouTube. Ainsi, les fans de Marvel peuvent profiter de la danse de Zemo alors qu’ils font la fête en toute sécurité chez eux.