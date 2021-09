Marvel a licencié Joe Bennett après de prétendus dessins animés antisémites 10z viral

Marvel Comics a licencié l’artiste brésilien Joe Bennett et a juré de ne pas l’embaucher pour “aucun futur projet Marvel”, à la suite d’allégations d’antisémitisme et d’images troublantes dans ses œuvres. Bennett avait auparavant travaillé pour Marvel Comics pendant près de trente ans, à partir de 1994.

Marvel a pris la décision immédiatement après que le partenaire Immortal Hulk de Bennett, Al Ewing, a annoncé le 2 septembre qu’il ne travaillerait plus avec l’artiste sur un dessin animé politique de 2017, et que le dessin animé en question « n’est pas le premier problème avec Joe que j’ai été mis au courant. Les fans de bandes dessinées avaient également qualifié le travail début septembre de “profondément insensible”.

Dans un long fil Twitter, Ewing a cité les prétendues images antisémites de Bennett et d’autres problèmes soulevés, écrivant : « J’ai parlé dans les coulisses, mais ce n’est pas réconfortant pour les gens à la pointe de ce genre de propagande brutale. Mon manque de visibilité publique à ce sujet a laissé tomber les gens, et je m’en excuse. »

Ewing a ajouté qu’il avait fait des dons à Rainbow Railroad et au Rainforest Trust, ajoutant “Je comprends si cela ressemble à un geste vide ou insuffisant pour ceux qui lisent ceci”.

Si vous avez vu l’image, vous savez ce que c’est. Un épéiste en armure, qui, je suppose, représente Bolsonaro compte tenu du commentaire de Joe, massacrant de minuscules personnes se précipitant, avec les dents et les oreilles des rats. Et de gros nez. L’un d’eux est le cosplay de Dracula. /2 – Al Ewing écrit des bandes dessinées (@Al_Ewing) 2 septembre 2021

Ce n’est pas le premier problème avec Joe dont j’ai connaissance. J’ai parlé dans les coulisses, mais ce n’est pas réconfortant pour les gens à la pointe de ce genre de propagande brutale. Mon manque de visibilité publique à ce sujet a laissé tomber les gens, et je m’en excuse. /4 – Al Ewing écrit des bandes dessinées (@Al_Ewing) 2 septembre 2021

Immortal Hulk est terminé, mais je ne travaillerai plus avec Joe. Si les gens choisissent de ne pas reprendre mon travail avec d’autres artistes à l’avenir sur la base de ma gestion de cela, je le comprends et l’accepte. Si j’ai perdu votre confiance, c’est à moi. /6 – Al Ewing écrit des bandes dessinées (@Al_Ewing) 2 septembre 2021

Ewing a terminé son fil en écrivant: «Immortal Hulk est terminé, mais je ne travaillerai plus avec Joe. Si les gens choisissent de ne pas reprendre mon travail avec d’autres artistes à l’avenir sur la base de ma gestion de cela, je le comprends et l’accepte. Si j’ai perdu votre confiance, c’est à moi.

Ce n’est pas la première fois que Bennett attaque apparemment des membres de communautés marginalisées. Il s’était auparavant moqué de l’agression en 2019 du journaliste gay Glenn Greenwald par un partisan d’extrême droite de Bolsonaro. Et l’année dernière, Bennett a “aimé” les commentaires transphobes sur sa page publique Instagram. Il est également un fervent partisan du président brésilien Jair Bolsonaro, un leader fasciste à la Trump qui supervise actuellement la propagation dévastatrice de Covid-19 dans tout son pays.

Hier, le caricaturiste de Marvel, Joe Bennett, a applaudi l’attaque d’un journaliste d’extrême droite de Bolsonaro, affirmant que cela aurait dû être un coup de poing au lieu d’une gifle. Lorsque les fans de Marvel ont exprimé leur indignation, il l’a supprimé et s’est excusé auprès de moi, de mon mari et de nos enfants https://t.co/E34fnZh0wM – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 9 novembre 2019

Bennett a également été accusé d’avoir caché des images antisémites dans Immortal Hulk et X-Men Gold # 1, que nous ne publierons pas mais que nous pouvons voir ici. Lorsque ceux-ci ont fait surface plus tôt cette année, Bennett a présenté des excuses via Marvel, déclarant :

«J’ai inclus des références à des réalisateurs d’horreur célèbres pour rendre hommage au genre tout au long de la série, et dans Immortal Hulk # 43, j’ai inclus un clin d’œil à David Cronenberg. Les fautes d’orthographe sur la fenêtre étaient une erreur honnête mais terrible – puisque j’écrivais à l’envers, j’ai accidentellement mal orthographié ces deux mots. «Je n’ai aucune excuse pour la façon dont j’ai représenté l’étoile de David. Je n’ai pas réussi à comprendre ce stéréotype troublant et offensant, et après vous avoir tous écoutés, je comprends maintenant mon erreur. C’était mal, offensant et blessant à bien des égards. C’est une erreur que je dois reconnaître, et je suis désolé pour tous ceux que j’ai blessés par cela. Je travaille avec Marvel pour corriger cela, et j’utilise cette leçon pour réfléchir à la façon dont j’aborde mes histoires et mon travail.

Si l’imagerie antisémite apparente de Bennett était déjà connue de Marvel, alors pourquoi l’ont-ils gardé sur la liste de paie ? Et comment sont-ils passés à travers d’innombrables relecteurs et réviseurs en premier lieu ? Marvel a fait ce qu’il fallait en cessant de travailler avec Bennett, mais vous devez vous demander pourquoi cela leur a pris si longtemps.

Après tout, les illustrateurs talentueux ne manquent pas dans le monde, dont la plupart ne semblent pas nourrir de sentiments antisémites et profascistes.

Le travail de Bennett est apparu dans des dizaines de titres Marvel, dont The Amazing Spider-Man, Captain America (vol. 2), Fantastic Four (vol. 3), The Incredible Hulk (vol. 2), Thor, et plus récemment Captain America et le faucon. Bennett a également travaillé de manière prolifique pour d’autres éditeurs comme Chaos ! Bandes dessinées, CrossGen, Dark Horse, DC Comics et Vertigo.

(via Games Radar, image : Marvel Comics)

Vous voulez plus d’histoires comme celle-ci ? Devenez abonné et soutenez le site !

—Le Mary Sue a une politique de commentaires stricte qui interdit, mais sans s’y limiter, les insultes personnelles envers n’importe qui, discours de haine et trolling.—

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]