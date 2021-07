Marvel a parfaitement synchronisé les finales de ‘Loki’ et ‘WandaVision’, et nous l’avons presque manqué

Tout dans l’univers cinématographique Marvel est interconnecté. C’était clair à partir du moment où Nick Fury (Samuel L. Jackson) a rendu visite à Tony Stark dans la scène post-crédits d’Iron Man. Dans les années qui ont suivi, des héros sont venus et sont partis, des planètes ont explosé et un super-vilain violet a anéanti la moitié de toute vie dans l’univers. Et pourtant, Marvel trouve encore de nouvelles façons de nous surprendre. La dernière surprise suggère que WandaVision et Loki sont encore plus étroitement liés que nous le pensions.

Peu de temps après la finale de la saison de Loki sur Disney + mercredi dernier, les fans ont remarqué quelque chose de particulier. Si vous synchronisez les derniers épisodes de Loki et WandaVision, il existe des parallèles indéniables.

Au même moment où Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) devient la véritable sorcière écarlate, celui qui reste (Jonathan Majors) dit ceci aux deux variantes de Loki : “Nous venons de franchir le seuil.” Ces deux événements se produisent à exactement 27:55 dans leurs épisodes respectifs. Quelques secondes plus tard, cela se reproduit. Au moment où Agatha touche le sol dans WandaVision (28:14), Celui qui reste laisse tomber quelque chose sur son bureau. La synchronicité est si précise, il est difficile d’imaginer que c’était une coïncidence.

Voici une vidéo utile montrant WandaVision et Loki fonctionnant en synchronisation :

WandaVision était-il un aperçu de la finale de Loki ?

Il existe un certain nombre d’explications possibles pour lesquelles WandaVision et Loki se synchronisent. WandaVision se déroule en 2023 sur Terre après que les Avengers aient battu Thanos. La finale de Loki se déroule dans une citadelle extradimensionnelle à la fin des temps. Par conséquent, les deux spectacles ne peuvent pas avoir lieu en même temps. Alors, comment pourriez-vous montrer comment les événements de l’un affectent l’autre ?

On sait qu’Elizabeth Olsen sera dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Selon les rumeurs, Tom Hiddleston serait également dans le film. Nous avons également regardé le multivers apparemment imploser dans l’épisode six de Loki. Toutes ces pièces doivent faire partie du même puzzle. La seule question est de savoir comment Marvel Studios envisage de les assembler dans les années à venir.

Heureusement, nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour le savoir. Il semble presque inévitable que Spider-Man: No Way Home s’occupe des retombées de Sylvie tuant Celui qui reste. No Way Home sort en décembre. Puis, à peine trois mois plus tard, Multiverse of Madness sort en salles. La plupart des innombrables théories de fans devraient recevoir des réponses au moment où Doctor Strange sera de retour sur grand écran.

