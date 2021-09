in

Attendez… l’anniversaire de Keanu Reeves est-il une fête nationale ? L’acteur de Matrix et John Wick a eu 57 ans jeudi et, à son tour, une tonne de fans du monde entier lui ont souhaité bonne chance. Reeves est une figure emblématique et bien-aimée d’Hollywood, ce n’est donc pas surprenant. Cependant, un compte officiel de Marvel a publié un message en l’honneur de l’acteur, bien qu’il ne fasse pas partie du MCU. Ou pas encore, du moins.