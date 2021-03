Marvel a un film secret pour 2022 et voici notre meilleure supposition

Où cela laisse-t-il Guardians of the Galaxy Vol. 3? Gunn a sans doute dû réécrire une partie de cette suite, ce qui explique pourquoi Chris Pratt, Karen Gillan, Dave Bautista et d’autres ont été repérés en Australie en train de filmer des scènes de Thor: Love and Thunder de Taika Waititi. Mais il est assis et pense à ce troisième film des Gardiens depuis des années maintenant, donc si Marvel en avait besoin, je parie qu’ils pourraient entrer en production et atteindre cette date d’octobre. Pourtant, les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 a très bien fonctionné à la date de sortie du 5 mai 2017 et Marvel a réservé le 5 mai 2023. Si je devais écrire Guardians 3 n’importe où, je le mettrais maintenant.