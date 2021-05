Marvel a un grave problème de super-héros à résoudre – .

Marvel a enfin commencé à consacrer plus de temps à l’exploration de son univers cinématographique à la suite de Fin du jeu. L’année dernière, Spider-Man: loin de chez soi n’a pas fait grand-chose pour nous montrer le chaos qui s’est ensuivi après que les Avengers ont battu Thanos, ramenant des milliards de personnes à la vie. WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier nous ont montré que la planète est en ébullition. Les gens qui reviennent à la vie après avoir disparu pendant cinq ans seraient choquants, c’est le moins qu’on puisse dire. Les films et les émissions de télévision à venir exploreront encore plus les conséquences et nous verrons probablement d’autres histoires directement liées aux événements de Fin du jeu.

Mais Marvel a également un problème grave à résoudre à l’avenir. Sinon, nous pourrions nous retrouver avec un énorme trou dans l’intrigue. Attention, des spoilers massifs suivent ci-dessous, alors assurez-vous de regarder WandaVision et Falcon avant de poursuivre la lecture.

Le problème

Photo de Captain America: Civil War montre l’équipe de Cap en train de charger contre Iron Man et ses alliés. Source de l’image: Marvel Studios

Plus il y a de films et de séries télévisées Marvel, plus il est clair que Captain America: Civil War est facilement l’une des meilleures histoires de MCU racontées à ce jour. Le film est plus une histoire de Avengers qu’une suite de Captain America, car il présente tous nos super-héros bien-aimés obligés de faire face aux effets secondaires de sauver le monde de menaces mortelles.

L’une des grandes choses à propos de la guerre civile est qu’elle montre les côtés les plus sombres des super-héros. En fonction de l’équipe dont vous faites partie, les autres Avengers deviennent des personnages ressemblant à des méchants. Eh bien, ce seraient des anti-héros, pas tout à fait des méchants.

Racine pour Steve Rogers (Chris Evans), et le gang d’Iron Man représente les «méchants». Mais si vous êtes d’accord avec la position de Tony Stark (Robert Downey Jr.) sur les accords de Sokovia, alors l’équipe de Cap a tort. Et ce qui est génial à propos de Civil War, c’est qu’il est très difficile de choisir son camp. De plus, vous découvrirez peut-être que votre opinion sur le problème actuel – la réglementation de l’activité des super-héros – a peut-être changé au fil des ans.

Si j’avais du mal à choisir un camp avant, je suis maintenant fermement dans le camp Stark… et c’est Endgame, WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier qui m’ont convaincu. Cela m’amène à ce que je pense être un problème sérieux d’intrigue pour le MCU en ce moment, un problème que Marvel doit résoudre ou expliquer dans un avenir pas trop lointain.

Nos héros bien-aimés font des choses indescriptibles, mais il n’y a pas toujours de conséquences.

Oeil de faucon

Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) et Clint Barton (Jeremy Renner). Source de l’image: Marvel Studios

Après Infinity War et Endgame, chaque Avenger qui n’a pas signé les accords de Sokovie semble être gracié. Les héros qui ont survécu au blip travaillent à nouveau ensemble, Natasha (Scarlett Johansson) coordonnant l’activité des Avengers et Rogers partiellement impliqué.

Mais Clint Barton (Jeremy Renner) est devenu un maniaque homicide au cours de ces cinq années. Il a ensuite vengé la disparition de toute sa famille en infligeant de la douleur à tous les méchants qu’il pouvait trouver. Il a fait tout cela sans avoir à subir de conséquences, tuant des nombres incalculables dans le processus. Et bien que Hawkeye ait joué un rôle clé dans les événements de Fin du jeu, il a pu retourner dans sa famille sans avoir à faire face à une quelconque enquête sur ses actions en tant que Ronin.

Certains pourraient dire que c’étaient des circonstances spéciales, et Ronin a peut-être volé sous le radar. Eh bien, Nat et Rhodey (Don Cheadle) savaient clairement ce que Barton préparait.

Sorcière écarlate

Elizabeth Olsen comme Wanda Maximoff et Paul Bettany comme Vision dans WandaVision. Source de l’image: Disney

Puis vint WandaVision. Wanda (Elizabeth Olsen) est devenue méchante de la série. Nous pourrions l’aimer ainsi que Vision (Paul Bettany), mais cela ne change rien au fait qu’elle a pris une ville entière en otage, mettant tout le monde à l’intérieur en danger. Elle a ensuite kidnappé des agents des forces de l’ordre alors qu’ils tentaient d’intervenir et les incorporaient dans son faux monde.

Vous avez probablement détesté le directeur de SWORD, Tyler Hayward (Josh Stamberg), et il aurait peut-être eu son propre agenda pour Wanda. Mais il n’avait pas tort quand il l’a comparée à une terroriste.

Agatha (Kathryn Hahn) aurait peut-être manipulé Wanda, mais c’est Wanda qui a capturé Westview et forcé tout le monde à vivre dans sa vie imaginaire. À la fin de WandaVision, Wanda s’envole sans obtenir aucune sorte d’opposition de SWORD, du FBI et de tout autre organe directeur existant pour les super-héros.

Le chagrin de Wanda est compréhensible et son héroïsme dans le combat final Endgame mérite d’être reconnu. Mais il doit y avoir des conséquences pour ses actions récentes qui ont mis en danger la vie de civils innocents.

Agent américain

(LR): Olivia Walker (Gabrielle Byndloss), Valentina Allegra DeFontaine (Julia Louis-Dreyfuss) et John Walker (Wyatt Russell) dans The Falcon and the Winter Soldier de Marvel Studios. Source de l’image: Marvel Studios

Passant au Falcon et au Winter Soldier, nous avons le même problème. Cette fois, c’est John Walker (Wyatt Russell), un autre personnage que vous pourriez détester pour les mauvaises raisons. En tant que Captain America, il a tué un antagoniste qui se rendait, et il l’a fait de la pire des manières. Il a utilisé le bouclier emblématique pour porter les coups fatals, et tout s’est passé à la vue de tous.

Il y avait une certaine justice dans le film, mais ce n’était pas le genre que les gens accepteraient dans le monde réel. Walker a perdu le rôle de Captain America, mais c’est tout ce que le gouvernement a fait pour remédier au fait qu’il a assassiné quelqu’un de sang-froid. De plus, Walker a pris les choses en main après cela, en sauvant l’aide du nouveau Cap – ou en se vengeant davantage pour son ami.

La finale du Falcon marque le début d’un voyage de rédemption pour Walker. Il a réalisé qu’il avait tort et a agi à la manière de Captain America, aidant Sam (Anthony Mackie) et Bucky (Sebastian Stan) à sauver la situation. Mais cela n’excuse toujours pas ses actions précédentes quelques jours auparavant. De plus, les approbations discrètes de Bucky et Sam arrivent bien trop tôt. Tout comme la façon dont les Avengers ont accepté les crimes de Hawkeye et comment Monica Rambeau (Teyonh Parris) a laissé Wanda s’envoler.

La solution

Une scène d’Amazon’s The Boys Season 2. Source de l’image: Jasper Savage / Amazon

Passer des vitesses à une autre histoire de super-héros pourrait nous aider à voir les actions de ces «mauvais» super-héros sous un jour différent. Dans The Boys d’Amazon, nous recherchons un groupe d’inadaptés à la recherche de super-héros qui se comportent mal dans le monde réel. Ces super-héros sont presque intouchables, mais les garçons font le travail.

Ces cas où les Avengers se comportent mal pourraient-ils faire partie du plan plus vaste de Marvel pour le MCU? Hawkeye, Scarlet Witch et US Agent reviendront dans d’autres émissions de télévision et films, et certains d’entre eux pourraient apparaître dans différents croisements. Barton prendra probablement sa retraite après Hawkeye, mais nous nous attendons à voir Wanda et Walker dans le MCU pendant un bon moment.

Et si Marvel mettait intentionnellement en évidence les côtés sombres de ces personnages? Nous savons déjà que le baron Zemo (Daniel Brühl) veut détruire les super-héros, et nous allons le revoir dans le futur. Marvel construit également des groupes anti-héros comme les Thunderbolts. Les Dark Avengers pourraient être une autre possibilité.

N’oublions pas que l’un des thèmes des bandes dessinées X-Men est que les gens ordinaires détestent les mutants. Cela peut être extrapolé à tous les super-héros, surtout maintenant que Disney a les droits sur X-Men. Ces êtres puissants peuvent faire beaucoup de bien, mais ils sont toujours responsables de certaines des mauvaises choses qui se produisent pendant qu’ils sauvent le monde.

En demandant aux super-héros de faire de mauvaises choses en public, Marvel pourrait préparer le terrain pour de futurs conflits où les gens ordinaires détestent les super-héros. Spider-Man: No Way Home pourrait nous en fournir un exemple. Peter Parker (Tom Holland) a été accusé à tort de meurtre, et nous verrons bientôt comment le monde réagira à cela.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.