Marvel a un projet top secret Captain America en préparation avec Chris Evans

La semaine dernière, la rumeur a échappé qu’Anthony Mackie avait signé un accord avec Marvel pour son premier film Captain America. Juste après la fin de The Falcon and the Winter Soldier, nous avons entendu dire que Captain America 4 était en préparation. Les rumeurs à l’époque disaient que Marvel ne développait pas un seul projet Captain America. Sam Wilson de Mackie pourrait être la nouvelle casquette du MCU. Falcon montre le cheminement de Sam vers l’acceptation du rôle que Steve Rogers avait prévu pour lui. Mais Marvel pourrait également travailler sur un projet distinct de Captain America mettant en vedette Chris Evans.

Meilleure offre du jour Les meilleures prises intelligentes Alexa sur Amazon sont en quelque sorte à seulement 5 $ chacune ! Prix ​​catalogue : 24,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 5,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Falcon est la nouvelle casquette

L’acteur d’Evans a évoqué les rumeurs concernant son retour au MCU dans diverses interviews. Dans la plupart d’entre eux, il a nié les spéculations selon lesquelles il reprendrait son rôle emblématique de Steve Rogers. Et tandis que Chris Evans semblait admettre qu’on ne disait jamais jamais dans le MCU, il s’en tenait toujours à la même réponse. L’arc de Steve Rogers s’est magnifiquement terminé dans Avengers: Fin de partie et Evans ne voudraient pas compromettre cette histoire.

Contrairement à Iron Man (Robert Downey Jr.), décédé dans Endgame, Rogers était toujours en vie après le combat final contre Thanos. Et il épouse Peggy (Hayley Atwell) dans une chronologie différente. En d’autres termes, il y a certainement des histoires de Steve Rogers que Marvel peut raconter s’il le veut.

Captain America 4 refait surface la rumeur de Chris Evans

En rapportant l’accord de Mackie pour Captain America 4 il y a quelques jours, Deadline a mentionné l’autre projet Cap de Marvel. Le « top-secret » — soulignez le nôtre :

Captain America 4 est scénarisé par le scénariste et créateur de The Falcon and the Winter Soldier, Malcolm Spellman, ainsi que par le scénariste de la série Dalan Musson. On ne pense pas que ce soit le projet top secret conseillé par mon collègue Justin Kroll qui pourrait ramener Chris Evans dans le giron. Un réalisateur n’a pas encore été défini pour le film de Mackie.

C’est tout ce qu’il y a dans cette nouvelle rumeur de Chris Evans Captain America. Il est trop tôt pour dire quand ou même si Chris Evans rejoindra effectivement les Avengers d’une manière ou d’une autre. Ou, depuis que nous avons ouvert la boîte de Pandore qui est le multivers de Marvel, Rogers pourrait toujours revenir en tant qu’antagoniste.

Le multivers peut tout faire arriver

Loki a déchaîné le multivers, qui contient probablement toutes sortes de variantes de Steve Rogers. Et Marvel a beaucoup de sources pour nous donner des Caps alternatifs que Chris Evans jouerait. Steve Rogers s’est marié avec Peggy dans une réalité différente. C’est en soi une histoire multivers que nous n’avons pas compris. Et les événements de Loki pourraient être directement responsables de la retraite de Steve.

Cela, d’ailleurs, semble être la seule approche qui a du sens. Sam est le nouveau Captain America du MCU. Vous ne pouvez pas simplement ramener l’original Steve Rogers pour un Captain America 4 ou de futures histoires d’Avengers. Sans oublier que d’autres rumeurs disent que RDJ pourrait revenir au MCU pour jouer une version alternative de Tony Stark.