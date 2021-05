Marvel annonce les dates de sortie des films de la phase 4 – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Après un an de reprogrammation et aucune première en raison de la fermeture des cinémas en raison de la pandémie de Covid-19, Marvel annonce son nouveau calendrier de sorties de films qui constituent la quatrième phase de son univers cinématographique.

Dans une nouvelle vidéo, Marvel compile des images qui font allusion à ce qui nous attend dans la phase suivante et Stan Lee est entendu exprimer son amour pour l’humanité.

«L’homme à côté de vous est votre frère; la femme là-bas est ta sœur. Nous faisons tous partie d’un univers qui avance vers une plus grande gloire. “

Entre 2021 et 2023, onze nouveaux films seront distribués. Ce sera le calendrier de la première de Marvel:

2021

Veuve noire

Date: 9 juillet

Ce film racontera l’histoire de Natasha Romanoff, mieux connue sous le nom de Black Widow, l’espionne russe interprétée par Scarlett Johansson. Dans cette préquelle, la protagoniste affrontera les liens de son sombre passé. L’actrice anglaise Florence Pugh participe également au film.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux

Date: 3 septembre

L’acteur Simu Liu joue Shang-Chi, un homme qui semblait ordinaire se retrouve impliqué dans les mystérieux réseaux de l’organisation des Dix Anneaux. Awkwafina, Tonye Leung, Michelle Yeoh, entre autres, font également partie du casting.

Éternels

Date: 5 novembre

Ce film présente un nouveau groupe de super-héros dans la franchise Marvel. Ce sont des êtres anciens qui sont cachés sur la planète Terre depuis des centaines d’années. Ce film se déroule peu après Edngame, et c’est précisément dans ce contexte qu’ils sont contraints de sortir de leur cachette, pour affronter les Déviants, le plus ancien ennemi de l’humanité. Il est réalisé par Chloe Zhao, lauréate de l’Oscar, et mettra en vedette la participation d’Angelina Jolie et Salma Hayek, dont on peut déjà voir les premières images du film.

Spider-Man: pas de retour à la maison

Date: 17 décembre

Tom Holland et Zendaya reviennent dans ce troisième opus réalisé par Jon Watts. Jusqu’à présent, le retour du Dr Octopus a également été confirmé, comme l’a révélé l’acteur Alfred Molina lui-même.

2022

Docteur Strange dans le multivers de la folie

Date: 25 mars

Benedict Cumberbatch revient en tant que Docteur Strange dans ce film réalisé par Sam Raimi, qui mettra également en vedette la sorcière écarlate, avec Elizabeth Olsen. L’actrice américaine de parents mexicains Xochitl Gomez rejoint le casting, aux côtés du déjà bien connu Benedict Wong (Wong), Rachel McAdams (Christine Palmer) et Chiwetel Ejiofor (Mordo).

Thor: l’amour et le tonnerre

Date: 6 mai

Le film mettant en vedette Chris Hemsworth (Thor), Natalie Portman (Jane Foster) et Tessa Thompson (Valkyrie) est rejoint par l’acteur Christian Bale – qui a joué le célèbre Batman de Christopher Nolan – avec le personnage de Gorr the God Butcher.

Panthère noire: Wakanda pour toujours

Date: 8 juillet

Réalisé et écrit par Ryan Coogler, le film explorera davantage le monde de Wakanda. Il a été confirmé que le regretté acteur Chadwick Boseman ne sera pas remplacé, cependant, il n’a pas été révélé quel sera le sort du personnage de Black Panther.

Les merveilles

Date: 11 novembre

Ce film est la suite de Captain Marvel, joué par la lauréate d’un Oscar Brie Larson. Teyonah Parris et Iman Vellani rejoignent le projet sous la direction de Nia DaCosta.

Les acteurs bien connus – Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas et Michelle Pfeiffer – reviennent aux prises avec la physique dans un troisième volet d’Ant-Man. L’actrice Kathryn Newton rejoint le casting pour jouer Cassie Lang.

Gardiens de la galaxie 3

Date: 5 mai

Jusqu’à présent, on sait seulement que le groupe de super-héros non conventionnels reviendra sous la direction de James Gunn pour la troisième fois, malgré la controverse.

Après l’échec du film de 2015, Marvel tentera à nouveau avec un film réalisé par Jon Watts.