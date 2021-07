Marvel annonce NFT en collaboration avec Veve

in

Marvel annonce des NFT que les fans du monde entier pourront acheter dans la boutique Veve Digital Collectibles.

La collaboration, entre Marvel Entertainment et Orbis Blockchain Technologies Limited, impliquera les sociétés qui publieront des objets de collection numériques de marque Marvel, des bandes dessinées, des statues 3D et plus encore.

Marvel va lancer des NFT sur l’application Veve Digital Collectibles

Les NFT Marvel et autres objets de collection seront publiés sur l’application Veve Digital Collectibles d’Orbis Blockchain.

L’application fonctionnera non seulement comme une vitrine pour les objets de collection, mais aussi comme une plate-forme sur laquelle les fans pourront afficher leurs collections.

Les fans pourront également rechercher des bandes dessinées et des objets de collection NFT rares. Ils pourront les échanger sur le marché secondaire ou les placer dans leurs showrooms de collections entièrement personnalisables.

Une caractéristique unique de l’application Veve est l’expérience de réalité mixte. Les utilisateurs peuvent se tenir aux côtés de leurs objets de collection NFT dans le monde réel en utilisant la réalité augmentée.

David Yu, co-fondateur et PDG de Veve, déclare :

Les fans veulent voir et publier sur leurs personnages préférés, en parler sur les réseaux sociaux et trouver des moyens d’interagir avec ces personnages de quelque manière que ce soit. L’application VeVe Digital Collectibles porte cette idée de collection au niveau supérieur, incorporant cet élément de plaisir et rendant la tendance croissante de NFT pour les objets de collection numériques accessible à tous.

Veve ne fonctionne pas sur la blockchain Ethereum, contrairement aux autres plateformes NFT. Au lieu de cela, il utilise une blockchain dans laquelle la concurrence entre les mineurs n’est pas incitée. Par conséquent, la plate-forme consomme 99% moins d’énergie que l’ETH.

En mars, Veve a annoncé son intention de devenir la première plate-forme NFT 100 % neutre en carbone. Ils le feront en achetant des crédits de carbone égaux à l’empreinte produite par leur exploitation minière NFT.

Plus de détails sur la collaboration seront révélés dans les semaines à venir.

L’annonce de Marvel est un énorme vote de confiance dans l’avenir de la technologie. Bien que le marché n’atteigne peut-être pas à nouveau les mêmes niveaux, il sera sans aucun doute meilleur que son état actuel.