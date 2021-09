Marvel annonce un roman sur le jeune Okoye en Amérique ⋆ 10z viral

in

Avant Panthère noire‘s Okoye est devenue la guerrière féroce et moralement forte que nous connaissons aujourd’hui. période de temps pour aider les adolescents à Brooklyn, apparemment.

C’est la prémisse d’un prochain roman sur Okoye, joué dans le film Black Panther de l’excellent Danai Gurira de The Walking Dead, intitulé Okoye To The People.

Marvel a fait l’annonce du roman, destiné aux jeunes lecteurs adultes, sur Twitter aujourd’hui, affirmant qu’il serait écrit par l’auteur à succès du New York Times et finaliste du National Book Award, Ibi Zoboi. Découvrez la couverture du livre ci-dessous :





L’histoire montre qu’Okoye essaie toujours de trouver sa place dans la garde royale de Wakanda. Elle est affectée à une mission pour sa toute première mission et une en dehors de Wakanda, constatant que son statut de Dora Milaje n’a aucun sens pour les New-Yorkais.

Elle rencontre ensuite un groupe d’adolescents pas beaucoup plus jeunes qu’elle qui sont aux prises avec des problèmes liés à l’embourgeoisement de leur quartier bien-aimé de Brooklyn, dénouant bientôt l’intrigue d’un magnat de l’immobilier manipulateur tirant les ficelles de près et de loin.

S’adressant à Marvel.com, Zoboi a expliqué que l’histoire est de la variété «poisson hors de l’eau» et qu’elle oblige Okoye à voir le monde avec de nouveaux yeux tout en essayant de rester fidèle à Wakanda.

« Le jeune Okoye est un guerrier en devenir. Elle a encore des leçons à apprendre sur elle-même et sa place dans le monde. Elle veut prouver à Ayo et au roi T’Chaka qu’elle est digne de sa noble position, mais elle a son propre esprit. Elle observe des choses qui ne vont pas tout à fait à Brownsville. Okoye est dans une position de pouvoir immense pour aider ces adolescents, mais elle est fidèle au trône Wakandan. En fin de compte, elle doit décider pour quoi et pour qui elle se bat en dehors des frontières de Wakanda. Okoye a des doutes sur lui-même, de grandes questions sur le monde et essaie de comprendre où Wakanda s’intègre dans tout cela. Les adolescents, qui ne sont pas beaucoup plus jeunes qu’elle, la forcent à se débrouiller pour devenir une vraie Dora Milaje.

Le roman, situé dans le monde de Panthère noire, appelé Okoye To The People, sortira le 1er mars 2022.