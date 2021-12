Marvel aurait peut-être supprimé la scène post-générique de l’épisode 4 de Hawkeye

Quatre des six épisodes de Hawkeye sont maintenant diffusés sur Disney Plus, ce qui signifie que cette histoire MCU est presque terminée. D’autres émissions de MCU auraient déjà livré une scène post-crédits significative, taquinant une grosse tournure pour la finale qui approche. Alors que l’épisode 4 de Hawkeye s’est avéré être le point culminant de la série jusqu’à présent, il manque une étiquette de générique, ce qui semble étrange. Cependant, l’épisode a peut-être déjà eu une scène post-crédit – celle qui a fuité il y a quelques jours à peine. Mais Marvel a peut-être décidé de le retirer à la dernière minute. Avant d’expliquer, sachez que les énormes spoilers Hawkeye suivent ci-dessous.

La grande révélation de l’épisode 4 de Hawkeye

Nous avons déjà expliqué la grande révélation impressionnante de l’épisode 4. Le camée que nous attendions a finalement été abandonné. Yelena Belova (Florence Pugh) est venue après Clint Barton (Jeremy Renner), comme nous le pensions. La scène post-crédits de Black Widow nous a pratiquement dit que Pugh apparaîtra dans Hawkeye. C’est le seul endroit où nous aurions le temps pour le genre de vendetta personnelle que Yelena recherche.

Mais l’épisode 4 nous a donné plus que la confrontation Yelena contre Clint. Cela a également commencé ce qui pourrait équivaloir à une belle amitié entre Kate Bishop (Hailee Steinfeld) et Yelena. Ce sont les nouveaux Hawkeye et Black Widow du MCU. Et il se trouve que Kate vient d’épargner Yelena tout comme Clint l’a fait avec Nat (Scarlett Johansson) lors de leur première rencontre.

L’arrivée de Yelena s’est produite tard dans l’épisode 4, et les crédits se sont enroulés après ce moment. Après cela, il n’y a pas eu de scène post-crédits, ce qui a dérouté les fans de Hawkeye qui suivent tous les potins.

Le personnage mystérieux de la promo Hawkeye pourrait être la nouvelle source de Black Widow Image: YouTube

Les rumeurs de la scène post-générique

L’épisode 3 nous a donné un gros teaser du principal méchant de Hawkeye. Nous pensons avoir vu la main de Wilson Fisk dans une brève scène et entendu son rire. C’était probablement le rire de Vincent D’Onofrio, mais Marvel ne nous a jamais montré le visage de Kingpin.

Les rumeurs disent que nous verrons le méchant dans la scène post-générique de l’épisode 4, mais cela ne s’est jamais produit.

Avant l’épisode 4, Kevin Feige a fait une annonce surprenante. Il a déclaré que Charlie Cox jouerait Daredevil dans le MCU, confirmant que Marvel voulait redémarrer la populaire émission Netflix.

Des rumeurs ont également dit que Cox jouerait Matt Murdock dans Spider-Man: No Way Home. La confirmation de Feige est arrivée juste à temps pour le nouveau film de Spider-Man et pour l’épisode 4 de Hawkeye. Après tout, si Cox est Daredevil, alors D’Onofrio doit jouer Kingpin dans le MCU.

La scène Hawkeye supprimée

Un leaker de Reddit qui a publié de nombreux détails sur le MCU jusqu’à présent cette année s’est rendu sur Twitter pour dire que l’épisode 4 de Hawkeye était censé avoir une scène post-crédits.

Bien que ce ne soit pas moi qui le dis, je peux appuyer les affirmations selon lesquelles il devait y avoir une scène post-crédit avec Kingpin dans cet épisode. Pourquoi ils l’ont enlevé ? Qui sait. Au moins il sera dans les épisodes 5 et 6 – MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) 8 décembre 2021

De plus, le leaker a ajouté que Kingpin apparaîtra dans les épisodes 5 et 6, bien qu’il n’apparaisse pas dans les post-crédits de l’épisode 4. C’est déjà ce à quoi nous nous attendions, compte tenu de toutes les rumeurs de Daredevil autour de Hawkeye et No Way Home.

Ils voulaient aussi que Daredevil apparaisse à Hawkeye mais n’a pas fonctionné, l’acteur était trop occupé à filmer d’autres trucs – MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) 8 décembre 2021

Dans un autre tweet, le leaker a déclaré que Charlie Cox aurait dû faire une apparition dans Hawkeye, mais l’acteur n’a pas pu le faire à cause d’autres engagements.

Nous n’avons pas de position officielle de Marvel quant à savoir s’ils ont coupé une scène post-générique de l’épisode 4. Mais le réalisateur de Hawkeye, Bert, a déclaré que la configuration de l’oncle dans l’épisode 3 porterait ses fruits. « [The filmmakers at] Marvel sont des experts qui taquinent des choses dans leurs émissions », a déclaré Bert à ComicBook à propos de la mention de l’oncle. « Mais ils ne vous laissent jamais pendre… trop longtemps. »

Le prochain épisode de Hawkeye sera diffusé mercredi, juste avant les débuts de Spider-Man: No Way Home. Dans seulement une semaine, nous verrons probablement toutes ces rumeurs de Daredevil confirmées.