Marvel aurait repoussé la production lors du redémarrage de Blade ⋆ .

Si vous vous demandiez pourquoi Marvel Lame le redémarrage était absent de la récente bobine de grésillement du studio, nous avons peut-être la réponse pour vous car THR rapporte que la production du film dirigé par Mahershali Ali a été repoussée de la fin de l’année à l’été prochain.

Marvel a fait appel à l’écrivain Stacy Osei-Kuffour (Gardiens) pour travailler sur le scénario – aurait été intitulé Blade, le tueur de vampires – de retour en février, et le studio a décidé de reporter la production de septembre de cette année à juillet 2022 pour laisser plus de temps pour perfectionner le scénario.

Le studio recherche également actuellement un réalisateur pour le projet et aurait rencontré un certain nombre de réalisateurs qui seraient également en lice pour Warner Bros.et DC Films ‘ Superman redémarrage de l’écrivain Ta-Nehisi Coates et du producteur JJ Abrams.

Parmi les noms mentionnés comme possibilités pour la présidence du directeur, il y a Steven Caple Jr. (Credo II), JD Dillard (Chérie), Regina King (Une nuit à Miami) et Shaka King (Judas et le Messie noir), avec Barry Jenkins, qui a dirigé Mahershala Ali à son premier Oscar en clair de lune.

