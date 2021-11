Marvel Avengers de Square Enix supprime les augmentations d’expérience payante

Capture d’écran : Square Enix

Il y a à peine un mois, Crystal Dynamics a pris congé de ses sens et a décidé d’infester un héros somnolent, Marvel’s Avengers, avec des augmentations d’expérience payantes. D’une seule voix, l’univers s’est écrié : « Euh, mais tu as promis de ne pas faire ça. » À peine 25 jours de profit plus tard, les développeurs ont publié un mea culpa, et une telle sinistre sera hors du jeu à partir de ce soir.

Appelé « Hero Catalysts » et « Fragment Extractors », depuis le début du mois dernier, le marché du jeu a vendu des boosters qui ont permis aux joueurs d’accélérer le rythme auquel ils ont gagné des devises et de l’XP dans le jeu. Ils ont été introduits environ 3,27 secondes après que le jeu décevant ait connu un succès tardif avec son apparition sur le Game Pass de Microsoft, et peu de temps après que les taux de gain d’XP naturels aient été fortement nerfés. Des doigts au menton.

Bien que nous soyons tous tristement familiers avec la façon dont les jeux modernes se gonflent de manière positive avec des tentatives cyniques et exploitantes de monétisation, c’était particulièrement flagrant dans le cas de Marvel’s Avengers, étant donné que Crystal Dynamics s’était engagé avant sa sortie à ne rien faire de tel. Alors qu’il devait toujours y avoir un magasin en argent réel dans le jeu d’action Destiny-without-the-ambition, la promesse catégorique était qu’il ne vendrait jamais que des articles cosmétiques.

« Nous nous sommes également engagés à ce que le contenu achetable avec de l’argent réel dans Marvel’s Avengers ne soit que des ajouts esthétiques », a déclaré le studio avant la sortie, les doigts croisés dans le dos, « ce qui garantira que nous pouvons garder le jeu frais pour les années à venir . «

Aujourd’hui, il dit qu’il « ne les considérait pas comme payants car ils n’offrent pas d’électricité directement ». Ce qui est un peu boiteux. Il ajoute que ceux qui ont déjà acheté de tels objets les conserveront et qu’ils continueront de recevoir des récompenses dans le jeu.

La fin des excuses est… eh bien, étrange. Oui, c’était une mauvaise décision, avec un timing suspect, et je suis revenu sur une promesse de pré-sortie, et tout cela vaut bien des excuses. Mais peut-être que « Nous espérons que cela peut être la première étape pour reconstruire votre confiance en nous en tant qu’équipe », semble-t-il… beaucoup ?

Je soupçonne que le responsable s’est retrouvé empêtré dans la culture d’excuses d’entreprise (CAC), où chaque tentative de réparation doit être interprétée comme si quelqu’un venait d’être surpris en train de tuer une infirmière en soins palliatifs, avec des chatons nouveau-nés fourrés dans leurs sous-vêtements.

C’est bon, Crystal Dynamics, nous vous pardonnons. Nous pouvons redevenir amis. C’est bon maintenant. Écoute, viens ici. Allez, viens te faire un câlin… Bon, maintenant va ajouter de nouveaux types de missions à ton jeu.