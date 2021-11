Marvel choisit l’acteur principal pour le mystérieux spécial Disney Plus Halloween

Halloween 2021 vient de se terminer, mais Marvel Studios a déjà d’énormes projets en réserve pour Halloween 2022. Plus tôt cette année, TheWrap a annoncé que Marvel recherchait un acteur latino pour jouer dans le prochain spécial Halloween sur Disney Plus. Des sources ont déclaré au site que le rôle pourrait être celui du personnage connu sous le nom de Werewolf by Night. Le studio aurait recherché un acteur dans la trentaine et prévoyait de commencer la production au début de 2022. Maintenant, TheWrap rapporte que Marvel a trouvé son homme principal.

Marvel Halloween spécial a son avance

Selon le dernier rapport du site, Marvel a choisi l’acteur mexicain Gael García Bernal pour jouer dans la spéciale. Bernal est apparu dans des dizaines de films et d’émissions, dont la série Prime Video Mozart in the Jungle, M. Night Shyamalan’s Old et la prochaine mini-série HBO Station Eleven. Une fois de plus, des sources connaissant le projet pensent que Werewolf by Night sera au centre de l’attention.

Qui est le loup-garou de Marvel la nuit ?

Il y a deux personnages dans Marvel Comics qui s’appellent Werewolf by Night. Le premier est Jack Russell, qui est apparu à l’origine dans Marvel Spotlight #2 en 1972. L’histoire est plutôt élaborée, mais en résumé, il est le descendant d’un homme qui a été mordu par un loup-garou. Toute sa lignée était maudite par la lycanthropie. Notamment, Moon Knight a fait sa première apparition dans un numéro de Werewolf by Night. Moon Knight aura son propre spectacle Disney Plus l’année prochaine.

L’année dernière, Marvel a présenté un nouveau loup-garou de nuit. Dans le premier numéro de la nouvelle série, Marvel nous présente Jake Gomez, qui est un descendant de la tribu amérindienne Hopi. Comme Russell, il se transforme également en loup-garou à cause d’une malédiction sur sa famille.

Il est probable que Bernal jouera l’un de ces deux personnages, mais nous ne savons pas lequel.

Quelle est la prochaine étape pour Marvel?

Avec tant d’autres projets en cours, il faudra probablement un certain temps avant que Marvel ne soit prêt à parler d’un spécial Halloween 2022. Après tout, Disney vient de retarder pratiquement tous les films Marvel dont la sortie est prévue en 2022 et 2023. Voici les dernières dates de sortie :

Docteur Strange dans le multivers de la folie: 6 mai 2022

Thor : Amour et Tonnerre: 8 juillet 2022

Panthère noire : Wakanda pour toujours: 11 novembre 2022

Indiana Jones 5: 30 juin 2023

Action en direct Disney sans titre: N / A

Les Merveilles: 17 février 2023

Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie: 28 juillet 2023

Merveille sans titre: N / A

2ème merveille sans titre: N / A

Sans titre 20e siècle: N / A

3ème merveille sans titre: 3 novembre 2023

Il existe également de nombreuses autres émissions et films MCU sans date de sortie, y compris Moon Knight. Compte tenu du lien de ce personnage avec Werewolf by Night, Bernal fera peut-être une apparition dans l’émission d’Oscar Isaac. La production de Moon Knight aurait été terminée le mois dernier, il est donc possible que nous puissions voir cette émission au cours du premier semestre de l’année prochaine.