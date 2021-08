Marvel confirme “Et si…?” se connecte au reste du MCU

Lorsque Marvel a commencé à partager des bandes-annonces pour What If…?, nous avions des questions. Surtout, nous voulions vraiment savoir si la série aurait ou non un lien direct avec le MCU. Non seulement et si… ? animé, mais il explore également des réalités alternatives à celles que nous avons vues à l’écran. Il était facile de supposer que Et si… ? ne serait qu’un débouché pour les écrivains créatifs pour se plonger dans des histoires amusantes qui pourraient autrement ne pas rentrer dans le MCU. Mais entre la finale de la saison de Loki et les commentaires de Marvel, il est clair que Et si…? est tout aussi important que n’importe quelle autre entrée MCU.

Meilleure offre du jour Unreal deal vous offre le gadget pour maison intelligente le plus populaire d’Amazon pour 23 $ – plus un crédit de 40 $ ! Prix ​​catalogue : 29,98 $ Prix : 21,00 $ Vous économisez : 8,98 $ (30 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Lors d’une récente conférence de presse (via /Film), What If…? Le producteur exécutif Brad Winderbaum a clairement indiqué que la prochaine émission Disney + se connecterait au MCU :

« Ce n’est pas un hasard si la série reprend juste après Loki. Le multivers a éclaté dans toutes les directions possibles. Et qu’est-ce qui se passerait si…? nous donne une chance d’explorer cela. Sans entrer dans les détails, je peux vous dire que Et si… ? en tant que projet [and] car une histoire qui existe dans le MCU est aussi importante que n’importe quelle autre. C’est tissé dans cette même tapisserie. Donc, il y a beaucoup de potentiel.

Comment et si… ? se connecter au MCU ?

Spoilers pour Loki à venir, mais dans la finale de la saison, Sylvie tue Celui qui reste (alias une variante de Kang le Conquérant). Cela ouvre la porte aux innombrables variantes de Kang le Conquérant pour relancer la guerre multiversale. Vraisemblablement, ce sera l’impulsion pour les histoires qui modifient la chronologie que nous voyons dans Et si…? Ainsi, non seulement ces histoires se dérouleront-elles en conséquence directe des événements de Loki, mais également des événements de Et si… ? affectera également l’avenir du MCU. De plus, le patron de Marvel, Kevin Feige, a confirmé en décembre 2019 que Et si…? la saison 2 était déjà en préparation.

Tous les signes indiquent que l’épisode final de la saison 1 de Loki est d’une importance monumentale dans la mise en place de la phase 4. Nous verrons sans aucun doute les retombées du multivers se briser dans Spider-Man: No Way Home et Doctor Strange dans le multivers de la folie. Mais en attendant, Et si… ? pourrait être notre passerelle vers la prochaine phase du MCU. La série est une anthologie, mais comme l’a dit Winderbaum, “il y a toujours une opportunité de créer des liens amusants”. Si vous êtes un fan de Marvel et que vous envisagez de considérer celui-ci comme un spin-off de dessin animé inutile, vous voudrez peut-être reconsidérer votre décision.

Meilleure offre du jour Unreal deal vous offre le gadget pour maison intelligente le plus populaire d’Amazon pour 23 $ – plus un crédit de 40 $ ! Prix ​​catalogue : 29,98 $ Prix : 21,00 $ Vous économisez : 8,98 $ (30 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission