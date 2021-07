Marvel confirme “Hawkeye” et “Ms. Marvel’ arrive sur Disney+ en 2021

À la mi-juillet, cela a déjà été l’une des années les plus chargées de l’histoire de Marvel Studios. Cela rend d’autant plus incroyable que nous avons vu moins de la moitié du contenu que le studio a prévu pour 2021. En plus des trois nouveaux films que Marvel sort au second semestre, nous avons également la confirmation qu’au moins trois nouveaux spectacles arrivent sur Disney+. Après et si… ? gouttes en août, Mme Marvel et Hawkeye sont encore à venir.

S’adressant à Variety plus tôt cette semaine, la vice-présidente exécutive de la production cinématographique de Marvel Studios, Victoria Alonso, a révélé que “quelques autres émissions” sont en bonne voie pour 2021, notamment Mme Marvel et Hawkeye.

Il convient de noter que Mme Marvel et Hawkeye étaient déjà prévues pour la fin de 2021. La page Mme Marvel et la page Hawkeye sur le site officiel de Marvel l’indiquent toutes deux. Cela mis à part, Marvel a eu très peu à dire sur l’une ou l’autre émission depuis leur annonce en 2019.

De quoi parlent Mme Marvel et Hawkeye ?

Alors que WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, et surtout Loki ont aidé à mettre en place les enjeux de la phase 4 du MCU, Mme Marvel et Hawkeye devraient être encore plus déterminés. Mme Marvel nous présentera Kamala Khan (Iman Vellani) avant Les merveilles de 2022. Dans les bandes dessinées Marvel, Kamala est une fangirl pakistanaise et américaine de Carol Danvers qui finit par avoir ses propres pouvoirs. Elle tire également son nom du puissant Avenger. Vellani reprendra son rôle dans la suite de Captain Marvel.

Quant à Hawkeye, on sait que la série mettra Kate Bishop (Hailee Steinfeld) dans le giron. Elle pourrait très bien remplacer Jeremy Renner en tant que vengeur à un moment donné de la phase 4. Nous savons également de la scène post-crédits de Black Widow que Yelena Belova (Florence Pugh) sera impliquée.

Prédictions pour les dates de sortie de Marvel en 2021

Voici ce que nous savons des plans de Marvel pour ses films et émissions pour le reste de 2021 : Et qu’est-ce qui se passerait si…? arrive sur Disney+ le 11 août, Shang-Chi et la légende des dix anneaux arrive le 3 septembre, Éternels suit le 5 novembre, et Spider-Man : Pas de chemin à la maison tombe le 17 décembre.

D’après le fait que nous avons vu des images de Mme Marvel en décembre dernier, je suppose qu’elle commencera à être diffusée sur Disney + en octobre. Cela fait de novembre le seul mois de l’année sans sortie de Marvel Studios. Par conséquent, je parie que Hawkeye atterrira alors.

