Marvel confirme la deuxième trilogie Spider-Man avec Tom Holland

Marvel confirme la deuxième trilogie de Spider-Man avec Tom Holland, selon une interview avec Amy Pascal, productrice de « Spider-Man: No Way Home ».

Grâce à une interview avec le média Fandango, Marvel a confirmé que l’un de ses plans était de faire une deuxième trilogie Spider-Man.

Selon la société de production Sony et ‘Spider-Man : No Way Home’, Amy Pascal a confirmé que ce troisième film avec Tom Holland ne sera pas le dernier du personnage ou de l’acteur.

Amy Pascal a révélé que Sony Pictures et Marvel Studios traitaient « Spider-Man: Homecoming » et « Spider-Man: Far From Home » avec Tom Holland comme une trilogie contenue.

Lors d’une interview, Amy Pascal, productrice de Sony et de « Spider-Man: No Way Home » a assuré que Marvel Studios et Sony prévoyaient les trois prochains films.

« Ce n’est pas le dernier film que nous allons faire avec Marvel, ce n’est pas le dernier film de Spider-Man. Nous nous préparons à faire le prochain film de Spider-Man avec Tom Hollad et Marvel, cela ne fait tout simplement pas partie de… Nous pensons à cela comme trois films et maintenant nous allons pour les trois prochains. Ce n’est pas le dernier de nos films au MCU. »

Autrement dit, Amy Pascal, en plus de confirmer une deuxième trilogie de films Spider-Man avec Tom Holland, confirme que Marvel et Sony continueront d’être partenaires.

Cette nouvelle arrive juste le Spider-Monday, c’est-à-dire pendant la prévente de billets pour « Spider-Man: No Way Home » avec Tom Holland.