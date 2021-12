Marvel confirme plus de films Spider-Man, probablement avec Tom Holland

Marvel met les fans de Spider-Man à l’aise à la suite de leur dernier film – qui laisse Tom HollandL’avenir du héros adolescent est incertain – confirmant … non, l’histoire n’est pas terminée !

MCU Prez Kevin Feige a fait passer le mot en début de semaine au NYT, ceci lors d’une interview aux côtés du producteur clé de Sony Amy Pascal – qui supervise tout Spidey pour eux … car les deux studios partagent en quelque sorte les droits sur le personnage de la bande dessinée pour le moment.

Amy Pascal et Kevin Feige, les producteurs de « Spider-Man: No Way Home », disent que les futurs crossovers MCU et un film sur une femme Spidey sont tous possibles. https://t.co/kCx56YJ5Jb – New York Times Arts (@nytimesarts) 17 décembre 2021 @nytimesarts

Sur les deux fronts, ils ont assuré à tout le monde … oui, ils travaillent déjà sur une suite de « No Way Home » – ce qui signifie vraisemblablement que Holland est également de la partie.

Lorsqu’on lui a demandé si Pascal avait parlé trop tôt le mois dernier – quand elle révélé prématurément TH jouerait dans une toute nouvelle trilogie – elle a déclaré: « Nous sommes des producteurs, nous pensons donc toujours que tout ira bien », ajoutant qu’elle espère que le partenariat avec Marvel durera « pour toujours ».

#SpiderManNoWayHome Le nouveau costume Spider-Man de Tom Holland pour la nouvelle TRILOGIE ! pic.twitter.com/sjGoy65nKL – Marvel Fanatic™ (@StrangeMarvel10) 15 décembre 2021 @StrangeMarvel10

KF a été un peu plus direct sur ce qui se passait ensuite… « Amy et moi et Disney et Sony parlons de — oui, nous commençons activement à développer la suite de l’histoire, ce que je dis simplement parce que je ne Je ne veux pas que les fans subissent un traumatisme de séparation comme ce qui s’est passé après « Far From Home ». Cela ne se produira pas cette fois. »

C’est une assez grande nouvelle, mais pas du tout surprenante … voir comment « NWH » a explosé le cul au box-office ce week-end, sur le point de rapporter environ 250 millions de dollars au cours de ses premiers jours dans les salles.

Nouveau costume inspiré du costume Spider-Man de Tobey et Andrew dans #SpiderManNoWayHome donnant un look de bande dessinée classique pic.twitter.com/lIEUx1QBW9 – CBMHype Ω (@CBMHipe) 17 décembre 2021 @CBMHipe

Pas de doute … il allait y avoir une suite finalement, mais ce que Kev et Amy semblent impliquer ici, c’est qu’ils vont continuer l’histoire de Holland – ce qui est majeur … compte tenu de ce qui se passe à la fin de sa dernière aventure.

Comme vous le savez probablement, le mec devient Spider-Man tout seul – n’ayant plus tante May à ses côtés … et même pas MJ ou son copain, Ned. May meurt, et ces derniers ont complètement effacé la mémoire de qui il est/était (grâce au Dr Strange) … quelque chose que Peter choisit de faire pour éviter de les mettre davantage en danger.

En d’autres termes, le gars est à nouveau célibataire et tout seul. Et s’ils continuent avec Holland en tête… c’est presque comme si tout ce qui s’était passé dans les 3 films précédents était effacé… et ils peuvent recommencer à zéro avec de nouveaux intérêts romantiques, des méchants, etc.

Bien sûr, s’ils continuent avec la Hollande… ils pourraient aussi apporter Zendaya revenir facilement et l’intégrer dans l’histoire. Pourtant … c’était comme s’ils fermaient le livre sur elle dans ‘NWH’ – et pourraient vouloir aller dans une nouvelle direction. Dans tous les cas, ce nouveau costume Spidey à la fin pourrait avoir des implications plus importantes qu’un simple changement de costume. Aussi… ce post contient des spoilers !