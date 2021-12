Marvel confirme qu’une suite est déjà en préparation

Les aventures de Shang-Chi se poursuivront dans l’univers cinématographique Marvel. Ce lundi, Shang-Chi et le scénariste et réalisateur de La Légende des Dix Anneaux Destin Daniel Cretton ont signé un accord pluriannuel avec Marvel Studios et Hulu’s Onyx Collective. Cretton travaillait déjà sur une émission Disney Plus. Maintenant, Disney a également confirmé qu’il reviendrait pour écrire et réaliser une suite à Shang-Chi.

La suite de Shang-Chi aura le même réalisateur

Selon Deadline, l’accord de Cretton permettra au cinéaste de développer des émissions pour Marvel sur Disney Plus ainsi que Onyx Collective sur un certain nombre de plateformes. Cretton produira les émissions via une nouvelle société de production qu’il lance avec son partenaire, Asher Goldstein.

Ils ont annoncé qu’ils appelleraient leur société de production Family Owned. Il « mettra en lumière les expériences des communautés qui ont traditionnellement été négligées par la culture pop ».

« Destin est un collaborateur extraordinaire qui a apporté une perspective et des compétences uniques à Shang-Chi et à La Légende des Dix Anneaux », a déclaré Kevin Feige, président de Marvel Studios. « Nous avons passé un moment fantastique à travailler ensemble sur le film et il a tellement d’idées intrigantes d’histoires à donner vie à Disney+, nous sommes donc ravis d’élargir notre relation avec lui et avons hâte de commencer. »

Shang-Chi au box-office

Shang-Chi et la légende des dix anneaux est l’un des films les plus rentables de 2021. Selon Box Office Mojo, il a toujours le meilleur transport intérieur, avec plus de 224 millions de dollars. Avec Simu Liu en tant qu’artiste martial titulaire, Shang-Chi marque également la première fois qu’un film MCU est dirigé par un acteur asiatique. En fait, la majorité de la distribution était asiatique, y compris le père de Shang-Chi, Xu Wenwu (Tony Leung), la tante (Michelle Yeoh), la sœur Xialing (Meng’er Zhang) et la meilleure amie Katy (Awkwafina).

Nous ne connaissons toujours pas beaucoup de détails sur la suite de Shang-Chi. Tout ce que nous savons vraiment, c’est que Cretton écrira l’histoire et réalisera à nouveau. Disney n’a pas non plus partagé de détails sur le spectacle.

À la fin de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux, une scène post-crédits a confirmé que « les dix anneaux reviendront ». La sœur cadette de Shang-Chi, Xialing, avait succédé à son père. À l’époque, de nombreux fans pensaient que Marvel pourrait mettre en place une série Ten Rings. Maintenant que nous savons qu’un film complet est en préparation, cela pourrait aussi simplement être un teaser pour le prochain film.

« Travailler sur Shang-Chi avec Kevin et l’équipe de Marvel Studios a été l’un des moments forts de ma vie, et je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par la vision de Tara pour Onyx Collective », a déclaré Cretton. « J’ai hâte d’explorer de nouvelles histoires et de construire de nouveaux mondes avec cette communauté. »