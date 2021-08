Marvel entre dans l’espace crypto en publiant des NFT Spider-Man ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Le marché des objets de collection numériques basé sur la blockchain VeVe commencera à vendre des jetons non fongibles Spider-Man ce week-end. La série initiale de NFT comprendra cinq variantes du super-héros Marvel, coûtant entre 40 $ et 400 $.

NFT pris dans la toile d’araignée

Le géant de la bande dessinée Marvel Entertainment s’est associé au marché VeVe pour lancer les premiers NFT officiels de Spider-Man. Les collectibles seront disponibles pour les fans du super-héros à partir du samedi 7 août. 32 000 personnes auront la possibilité d’acheter l’option la moins chère au prix de 40 $, tandis que les 1 000 NFT les plus chers coûteront 400 $ chacun.

Le président de Marvel Entertainment – ​​Dan Buckley – a estimé que la sortie de jetons non fongibles Spider-Man n’est que le début car elle pourrait lancer plus d’objets de collection numériques de super-héros plus tard ce mois-ci :

“Spider-Man est l’un des super-héros les plus légendaires de l’univers Marvel, il n’y avait donc pas de meilleur moyen de lancer notre expérience mondiale des objets de collection numériques avec VeVe. Nous avons hâte d’apporter aux fans et aux collectionneurs de Marvel des drops encore plus excitants tout au long du mois d’août et au-delà.

À son tour, David Yu – co-fondateur et PDG de VeVe – a salué le partenariat avec la société de divertissement et a révélé qu’ils travaillaient sur cette collaboration depuis un certain temps :

« C’est très excitant de voir notre collaboration avec Marvel enfin se concrétiser. Nous avons hâte d’offrir aux fans des moyens uniques de collectionner leurs super-héros Marvel préférés et leurs souvenirs sous forme numérique. Marvel a été un excellent partenaire et nous sommes impatients de célébrer le « mois Marvel » avec les fans du monde entier sur l’application VeVe. »

Fox Entertainment est également entré dans la tendance NFT

Les jetons non fongibles ont été un sujet brûlant ces derniers mois, et de nombreuses entreprises, acteurs, chanteurs et athlètes ont rejoint l’engouement.

Comme CryptoPotato l’a signalé en mai, Fox Broadcasting Company s’est associé à Dan Harmon – co-créateur de Rick et Morty – pour développer des séries animées basées sur la technologie blockchain.

L’émission de comédie populaire, appelée «Krapopolis», lancera des NFT représentant Rick, Morty et les autres personnages principaux de l’animation. La série prévoit également de récompenser ses fans les plus dévoués avec des jetons qui offrent des “expériences sociales exclusives”.

En mars, le principal rival de Marvel, DC Comics, s’est également lancé dans l’industrie du NFT pour l’un de ses propres super-héros les plus emblématiques. La société s’est également associée à VeVe pour lancer une collection numérique pour Batman.

Image en vedette avec l’aimable autorisation de YouTube

La source