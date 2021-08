Marvel et Firaxis annoncent le jeu Midnight Suns de Marvel

Le prochain grand jeu vidéo de Marvel vient de la gamme surnaturelle des bandes dessinées Midnight Suns. Marvel et Firaxis Games ont annoncé jeudi que Marvel’s Midnight Suns était en route avec une date de sortie en mars 2022 prévue pour PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Le jeu est un RPG tactique et sera basé sur la célèbre équipe Midnight Sons qui a été constituée dans les années 1990. Cette équipe comprenait les lignes de Ghost Rider, Blade, Doctor Strange, Hellstrom, Morbius et d’autres héros surnaturels alors qu’ils faisaient équipe pour affronter Lilith, la mère des démons. Le jeu présentera un scénario similaire, comme décrit ci-dessous :

“Le monde tel que nous le connaissons est changé à jamais quand Hydra, grâce à une procédure de magie et de science, parvient à faire revivre Lilith, la mère des démons. Dans un effort pour empêcher Lilith de répandre ses armées à travers le monde, détruisant tout sur son passage, les Avengers enrôlent les Midnight Suns pour les aider dans leur combat. Cette équipe de héros aux pouvoirs surnaturels devra travailler avec Captain America, Iron-Man et Captain Marvel s’ils veulent empêcher Lilith de ressusciter Chthon, son maître tout-puissant. Cependant, les pouvoirs de The Avengers et des Midnight Suns ne suffiront pas. Seul le Chasseur, l’enfant de Lilith, est capable de tuer la Mère des Démons. Ce personnage original sera la fenêtre du joueur sur le monde de Midnight Suns de Marvel. En créant le chasseur à partir de zéro, les joueurs devront utiliser leurs anciennes capacités pour rassembler et contrôler leur équipe, émettre des ordres sur le champ de bataille et forger des liens pendant les temps d’arrêt, le tout dans le but de frapper leur méchante mère.

Le directeur créatif Jake Solomon a déclaré à CBR que le jeu mettrait en vedette 12 héros Marvel, dont Ghost Rider, Blade, Doctor Strange, Captain America, Iron Man, Wolverine, Magik, Captain Marvel et Nico Minoru. Le chasseur sera le personnage de substitution et les joueurs pourront concevoir le personnage (y compris l’apparence, les compétences et les capacités) comme bon leur semble.

