Marvel Exec explique pourquoi X-Men et Fantastic Four n’apparaîtront pas dans What If de Disney +

Que cette réponse soit agréable à entendre ou non, elle correspond certainement à tout ce que les fans savent et attendent de Kevin Feige et de l’équipe de Marvel Studios. Même si Disney + a ouvert de nouvelles avenues de narration avec des émissions en expansion telles que WandaVision et Loki, Anthony Mackie ayant récemment signé pour devenir officiellement Captain America sur grand écran, cela ne signifie pas que la société accueille tous les personnages dans le pli du MCU. Plutôt, et si… ? donne à son équipe créative conviviale pour les super-héros une chance de jouer avec des propriétés solidement établies conçues sous la surveillance de Feige, mais sans la pression de présenter une liste de personnages aussi prestigieux de la tradition de Marvel Comics.