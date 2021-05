Marvel fait une autre offre à John Krasinski et Emily Blunt pour jouer dans Fantastic Four

Bien que Marvel n’ait pas annoncé sa date de sortie, le nouveau film Fantastic 4 est officiellement en cours. Et cela signifie que bientôt le studio devra choisir ses protagonistes. En ce qui concerne Reed Richards et sa femme Sue Storm, le favori des fans reste John Krasinski et Emily Blunt, qui ont maintenant reçu une autre offre pour le film.

Krasinski et Blunt forment un couple dans la vraie vie, et tous deux ont également montré leur chimie devant la caméra avec A Quiet Place. De plus, l’acteur a montré qu’il se débrouillait bien dans les films d’action avec des titres tels que 13 Heures ou Jack Ryan, ce qui fait de lui un candidat parfait pour être le leader de The Fantastic 4, du moins aux yeux des fans.

Et il semble que Marvel pense la même chose que le fandom, car selon Mike Sutton, le studio a fait une autre offre au couple de jouer dans Fantastic Four, malgré les dernières informations contradictoires sur son postulat pour le rôle de Reed Richards.

«Marvel Studios a apparemment fait une autre offre pour les deux acteurs. On n’a pas dit s’il avait également été rejeté », explique Sutton, dans un commentaire recueilli par Geekosity.

Si leurs sources sont vraies, cela signifierait que le couple a déjà reçu l’appel de Kevin Feige et de son équipe et a décidé de refuser. Et pourtant, le studio continue d’essayer.

Étant donné que pour le moment ni Marvel Studios ni Disney n’ont fait de commentaire à ce sujet, il ne reste plus qu’à attendre qu’une annonce officielle soit faite pour savoir si, comme le souhaite la société de production et les fans le souhaitent, John Krasinski et Emily Blunt deviennent Reed Richards et Sue Storm dans Fantastic Four

Source: Cependant