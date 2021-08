Marvel Future Revolution est comme Avengers, mais avec Spider-Man

Regardez, vous pouvez incarner Spider-Man ! Capture d’écran : Marvel / Netmarble / Kotaku

Je sais je sais. La dernière chose dont le monde semble avoir besoin en ce moment est un autre jeu vidéo Marvel. On dirait qu’une douzaine a été annoncée et à peu près autant ont été publiées au cours des dernières années. En plus de cela, il s’agit d’un jeu mobile, donc je sais que beaucoup d’entre vous ont déjà joué. Mais écoute-moi. Je pense que Marvel Future Revolution est un MMORPG amusant en monde ouvert qui regorge d’énergie de bande dessinée sauvage et n’est pas aussi ennuyeux à jouer que Marvel’s Avengers.

La première chose qui m’a impressionné à propos de Marvel Future Revolution a été la liste des personnages avec lesquels elle a été lancée. Vous obtenez votre Iron Man et Captain America habituels, mais cela inclut également Storm, Captain Marvel et Dr. Strange, des héros qui n’apparaissent pas aussi souvent dans les jeux que d’autres personnages Marvel plus largement utilisés. Future Revolution a également été lancé cette semaine sur iOS et Android avec Spider-Man, un personnage qui n’est toujours pas apparu dans le jeu Avengers de Square Enix. La liste initiale est complétée par Star-Lord, qui, comme les autres personnages proposés ici, est fortement inspiré par son homologue MCU.

L’histoire de Marvel Future Revolution n’est pas particulièrement originale, se concentrant sur d’autres dimensions et des Terres alternatives qui se heurtent les unes aux autres, provoquant la rencontre de différentes versions de héros et de méchants face à leurs doppelgängers surpuissants. Si vous avez lu des bandes dessinées Marvel ou joué à des jeux de super-héros au cours de la dernière décennie, vous avez probablement déjà rencontré ce type de configuration. Mais bien que ce ne soit pas une histoire unique, cela aide à expliquer pourquoi 200 Spider-Men courent dans la même zone.

Développé par Netmarble, Marvel Future Revolution est commercialisé comme le premier RPG d’action en monde ouvert sur le thème de Marvel. C’est techniquement vrai, mais cela ignore que Future Revolution est également un MMO à bien des égards. On dirait presque que Marvel veut que nous oubliions tous que le jeu Marvel Heroes a existé. Comme Marvel Heroes, vous choisissez un héros et le montez de niveau en parcourant divers mondes remplis d’autres joueurs, en battant les méchants et en collectant du butin. Cependant, Future Revolution comprend également de nombreuses quêtes secondaires et du butin qui changent réellement l’apparence de votre héros, pas seulement ses statistiques. Cela signifie que vous pouvez vous retrouver avec des super-héros très laids dès le début lorsque vous saisissez et équipez tout nouvel équipement de meilleure qualité que vous acquérez.

Le combat dans Future Revolution est simple, mais heureusement pas ennuyeux. Vous avez différentes capacités que vous débloquez et améliorez au fur et à mesure que vous montez de niveau. Vous en équipez ensuite certains et les activez pendant le combat tout en vous déplaçant dans le niveau à l’aide d’une manette virtuelle. Certaines de ces attaques sont plus utiles pour les groupes d’ennemis, tandis que d’autres conviennent mieux aux combats en tête-à-tête, et d’autres étourdissent ou neutralisent les ennemis, vous permettant de créer des combos. Alors que vous pouvez simplement écraser les boutons virtuels qui correspondent à chaque capacité et passer à travers la plupart des combats, les séquences de combat plus importantes ou les rencontres de boss exigent des compétences et de la précision. Il y a aussi un bouton d’esquive, vous permettant de vous éloigner des attaques mortelles ou d’échapper à des foules de voyous.

Certes, ce n’est pas un système de combat incroyablement profond ou complexe, mais ce n’est pas simple non plus, et j’avais l’impression de m’améliorer au combat au fil du temps, maîtrisant certaines capacités et développant des stratégies pour des ennemis particuliers. Honnêtement, je préfère jouer à ce jeu par rapport à la version beaucoup plus importante de Marvel’s Avengers de l’année dernière, car dans Future Revolution, les héros se sentent puissants, capables de vaincre facilement des dizaines de voyous et de robots aléatoires. Je vais prendre cela sur les héros fragiles d’Avengers qui se font tirer dessus par les mêmes Adaptoids encore et encore.

Future Revolution propose également une profondeur surprenante de RPG et de systèmes d’équipement. Vous avez votre héros principal, que vous pouvez améliorer via des missions et des objets, débloquer de nouvelles compétences et augmenter vos statistiques dans le processus. Mais vous pouvez également débloquer des badges de combat qui améliorent les statistiques de votre personnage, améliorer le niveau de puissance combiné de votre équipe, collecter et équiper des cartes qui vous aident à infliger plus de dégâts ou à trouver un meilleur butin, et plus encore. Le jeu est bon pour vous présenter lentement ses systèmes plus complexes au fur et à mesure que vous progressez, mais je soupçonne que certains joueurs pourraient encore trouver tout cela un peu trop écrasant et s’en aller.

Si c’est ce que vous ressentez, voici un conseil : vous pouvez toujours appuyer sur « équipement automatique » et le jeu prendra toutes ces décisions pour vous. Cela peut signifier que vous perdez un avantage ou une version spécifique, mais c’est bien d’avoir la possibilité de simplement dire « Euh..Je ne sais pas ! » et essentiellement demander au jeu de tout comprendre.

Ceci étant un RPG mobile gratuit, vous vous demandez probablement si ou comment le jeu vous met des microtransactions et des publicités au visage pendant que vous jouez. Et oui, pas de choc ici, Future Revolution contient des microtransactions, vous permettant d’acheter de nouveaux costumes, équipements, emplacements de personnages, articles consommables, etc. Heureusement, le jeu ne vous bat pas constamment avec ces objets achetables. Et il n’y a pas de minuteries d’énergie ou de limiteurs de mission. Vous pouvez facilement jouer à ce jeu pendant des heures sans avoir à dépenser un centime. Je n’ai également jamais eu à regarder une publicité vidéo ou quoi que ce soit de vraiment ennuyeux comme ça. Dans l’ensemble, cela semble assez gentil et froid par rapport aux autres jeux mobiles auxquels je joue et qui semblent déterminés à coller une publicité sur chaque écran et menu.

Je ne m’attendais pas à apprécier Future Revolution autant que je le suis en ce moment. Le système de combat facile mais actif, mélangé à un scénario de bande dessinée étrange et idiot et à la possibilité de jouer en tant que héros moins vus a vraiment aidé ce RPG gratuit à m’accrocher, et je suis surpris de dire Je m’amuse plus avec ça qu’avec Marvel’s Avengers. Peut-être que dans 10 heures de plus, je toucherai un paywall ou je m’ennuierai, mais pour l’instant, je m’éclate à être Spider-Man, moche, costume dépareillé et tout.