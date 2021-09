Marvel Future Revolution pour Android : Trucs et astuces pour les débutants

Marvel Future Revolution est un RPG en monde ouvert étonnamment riche en fonctionnalités qui met en vedette les sommités de l’univers Marvel. Les joueurs peuvent choisir parmi un groupe de super-héros célèbres et affronter un certain nombre des plus grands méchants pour protéger plusieurs mondes qui ont convergé. Il a une courbe d’apprentissage très indulgente, donc la plupart des parties du jeu devraient être faciles à comprendre.

Cela dit, il y a certaines choses que vous devriez savoir si vous commencez tout juste – des choses que j’aurais aimé savoir quand j’ai commencé à jouer au jeu. Voici donc quelques conseils utiles à retenir lorsque vous démarrez le jeu pour la première fois.

Esquive, esquive, esquive encore

Source : Android Central

Le bouton d’esquive est relativement petit sous les attaques, mais c’est un bouton essentiel, et vous devriez vous y habituer le plus rapidement possible. La plupart des héros peuvent assez bien attaquer les tanks au début du jeu, il est donc très facile d’oublier comment esquiver. Je vous recommande de vous entraîner à l’utiliser même lorsque vous combattez des ennemis relativement faciles.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Dans une astuce similaire, si vous avez la possibilité de faire voler votre personnage, je vous recommande de le faire aussi souvent que possible. Ce n’est pas seulement un mode plus rapide pour se déplacer sur la carte ; c’est juste plus amusant. Si vous jouez à Spider-Man, vous devrez peut-être vous entraîner à faire des swings Web car il faut un certain temps pour s’y habituer, d’autant plus que vous ne pouvez pas utiliser un bon contrôleur mobile avec le jeu.

Équiper tous les équipements

Source : Android Central

Il existe plusieurs types d’objets équipables dans Future Revolution, y compris des pièces de costume, des cartes Omega et des badges de combat. Ils semblent déroutants, mais ils font tous essentiellement la même chose : améliorez vos différentes statistiques. Vous n’en aurez que quelques-uns pour commencer, mais équipez-les dès que vous le faites, car ils ont tous des avantages notables.

Au fur et à mesure que vous en obtenez plus, vous obtiendrez de meilleures versions de chaque pièce d’équipement. Heureusement, le jeu a cette petite fonction qui vous évite les maux de tête où il indiquera avec un point rouge (certes difficile à voir) quand l’un de vos badges de combat peut être échangé contre un meilleur. Je ne pense pas que ce soit le cas avec les cartes Omega, mais cela vous aidera toujours à savoir si vous devez acheter de nouveaux équipements.

Faites les missions de l’histoire en premier

Source : Android Central

La mission de l’histoire principale et le contenu secondaire peuvent vous fournir une tonne de ressources qui commencent à se raréfier à mesure que vous êtes de niveau supérieur. Ou, pour être plus précis, vos capacités de mise à niveau nécessitent plus de ressources, et le nombre de ressources dans le jeu n’est pas adapté. Faites-vous donc des missions principales, des missions secondaires et des missions de collection PvE avant d’essayer de vous lancer dans le PvP.

Dépensez les ressources pour améliorer les compétences, mais ne les faites pas complètement exploser, car vous en aurez besoin de plus en plus vous montez de niveau. Si vous le faites, les missions ultérieures du jeu peuvent être pénibles. C’est également utile pour améliorer les personnages, ce qui vous donne encore plus de bonus.

Améliorez tous vos personnages

Source : Android Central

Si vous avez un personnage préféré et qu’il est le héros principal de votre équipe, il est très facile de consacrer tout votre temps à ce héros particulier et de négliger tous les autres membres de l’équipe. Cependant, votre rang d’escouade, le niveau collectif de tous les membres de l’équipe, offre des bonus à tout le monde. C’est juste utile de changer et de jouer vos autres personnages parfois.

C’est aussi pourquoi il est important de choisir des personnages avec lesquels vous jouez bien, car vous ne pouvez pas supprimer des personnages une fois qu’ils sont dans votre équipe (du moins, pas sans dépenser de l’argent réel). Même si vous aimez Storm, elle ne vous fera aucun bien si vous ne la jouez jamais et que vous l’améliorez. Il est préférable de choisir les personnages que vous aimez jouer, car vous devriez tous les jouer aussi souvent que possible.

Changez de serveur si vous n’aimez pas les personnages

Source : Android Central

Marvel Future Revolution a 8 personnages et seulement 4 emplacements de départ. Alors que la mission de prologue est conçue pour familiariser les joueurs avec tous les personnages afin qu’ils puissent prendre une décision éclairée pour savoir qui ajouter à leur équipe, il est possible d’empiler votre équipe avec des personnages dont vous n’appréciez pas les compétences. Vous ne pouvez pas réellement supprimer des personnages de votre équipe, donc si vous voulez commencer avec une nouvelle équipe, sautez sur un autre serveur et vous pouvez recommencer.

Pour ce faire, redémarrez le jeu et vous serez redémarré sur l’écran du serveur. Trouvez un autre serveur dans votre région et appuyez dessus, et vous serez à nouveau soumis à la mission d’ouverture, et vous pourrez créer une toute nouvelle équipe. C’est utile si vous avez juste besoin de recommencer.

Avez-vous d’autres conseils pour les nouveaux joueurs de Marvel Future Revolution ? Faites le nous savoir dans les commentaires. Marvel Future Revolution est désormais disponible sur Android et iOS.

Marvel Future Révolution

Plongez dans l’univers Marvel dans ce nouveau RPG mobile et incarnez huit de ses personnages les plus légendaires dans une variété de modes et de missions différents.

Commençons

8 premières choses à faire sur votre nouvelle Samsung Galaxy Watch 4

Que la Galaxy Watch 4 soit votre première smartwatch ou votre quatrième, il y a toujours une liste de choses que vous voudrez faire une fois la configuration initiale terminée. Voici quelques astuces pour vous aider à démarrer et à tirer le meilleur parti de votre nouvelle montre.