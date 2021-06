Marvel Head Honcho Kevin Feige’s Cryptic Tease pour WandaVision Saison 2 m’a encore plus excité pour Doctor Strange et le multivers de la folie

Bien sûr, le fait que Doctor Strange dans le multivers de la folie ne soit qu’un arrêt sur cette route ne fait que rendre le film plus excitant. Cela ne fera pas seulement avancer ces personnages, mais cela mettra également en place les prochaines étapes, et nous ne pouvons que commencer à imaginer ce que ce sera. Puisque nous avons littéralement affaire à des concepts de multivers, tout est possible. Et cela laisse également ouverte la possibilité d’une saison 2 de WandaVision. Si l’histoire doit se dérouler quelque part après Multiverse of Madness, il n’y a aucune raison de supposer qu’une deuxième saison Disney + n’est pas au moins possible.