Marvel introduirait un nouveau personnage dans une émission Disney Plus dont personne ne savait qu’elle allait arriver

À ce stade, Marvel a tellement de projets en développement qu’il est difficile de tous les suivre. Au cours des trois prochains mois, Marvel Studios a pas moins de quatre autres projets encore en cours. À condition qu’il n’y ait pas de retard, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Eternals, Hawkeye et Spider-Man: No Way Home devraient tous arriver en 2021. Dans cet esprit, l’année prochaine se prépare jusqu’à être tout aussi occupé pour le studio – sinon encore plus – et un nouveau rapport indique que Marvel a ajouté un spécial Werewolf by Night à son 2022 déjà bien rempli.

TheWrap rapporte que Marvel souhaite embaucher un acteur latino pour diriger un spécial Halloween pour Disney Plus. Plus précisément, Marvel recherche un homme latino dans la trentaine et souhaite commencer la production au début de 2022. Les sources de TheWrap disent que Marvel pourrait jouer le rôle de Werewolf by Night.

Qui est le loup-garou de Marvel la nuit ?

Il y a deux personnages dans Marvel Comics qui s’appellent Werewolf by Night. Le premier est Jack Russell, qui est apparu à l’origine dans Marvel Spotlight #2 en 1972. L’histoire est plutôt élaborée, mais en résumé, il est le descendant d’un homme qui a été mordu par un loup-garou. Toute sa lignée était maudite par la lycanthropie. Notamment, Moon Knight a fait sa première apparition dans un numéro de Werewolf by Night. Moon Knight aura son propre spectacle Disney Plus l’année prochaine.

L’année dernière, Marvel a présenté un nouveau Werewolf by Night. Dans le premier numéro de la nouvelle série, Marvel nous présente Jake Gomez, qui est un descendant de la tribu amérindienne Hopi. Tout comme Russell, il se transforme également en loup-garou à cause d’une malédiction sur sa famille.

Les sources ne savent pas sur quel personnage Marvel basera le spécial, si l’un d’eux.

Alors que Marvel continue d’augmenter sa production, le studio va devoir creuser de plus en plus profondément pour trouver de nouveaux personnages à explorer. Bien sûr, nous n’avons fait qu’effleurer la surface jusqu’à présent. Nous n’avons même pas encore rencontré les Fantastic Four ou l’un des X-Men. Il y a littéralement des milliers d’autres caractères que Marvel doit traduire à l’écran – grands ou petits – dans les années à venir. Et cela ne nous surprendrait certainement pas si le studio choisissait un jour d’introduire de nouveaux héros et méchants dans des films et des émissions, puis de leur donner plus tard leurs propres bandes dessinées. C’est juste une question de temps.