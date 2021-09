Lorsque Marvel a annoncé pour la première fois sa série animée What If…?, les fans ne savaient pas trop à quoi s’attendre. Ce spectacle Disney Plus existerait-il en dehors des limites de l’univers cinématographique Marvel ? Verrions-nous des histoires qui ne pourraient jamais être racontées dans les films ? Ou Marvel trouverait-il un moyen de connecter ces histoires apparemment disparates au plus grand MCU? Il s’avère que la réponse à toutes ces questions est « oui ». Et qu’est-ce qui se passerait si…? est presque terminé, et Marvel fait déjà allusion à la façon dont la finale rassemble tout.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? la finale peut avoir des conséquences sur le MCU

En parlant avec Entertainment Weekly, Et si… ? Le scénariste en chef AC Bradley a confirmé que les fils de la série commenceront à se nouer dans l’épisode 8, intitulé : Et si… Ultron gagnait ?

“Alors que nous nous battons pour la finale, nous reverrons certains de nos héros”, a déclaré Bradley. « Et le guetteur [voiced by Jeffrey Wright] apprend quelques leçons importantes sur ce que signifie être un héros et se rend compte à quel point ces histoires, à quel point ces mondes signifient pour lui.

The Watcher était un observateur neutre dans les sept premiers épisodes, mais il y a eu des signes qu’il veut intervenir. Il s’en est approché dans le quatrième épisode, lorsque le docteur Strange a accidentellement annihilé tout un univers. Mais avec les enjeux qui continuent d’augmenter, il ne pourra peut-être pas résister plus longtemps.

“Il a été conçu pour être d’une certaine manière, et certaines personnes ont été assez vibrantes et averties pour remarquer que nous voyons lentement de plus en plus l’apparence visuelle du Watcher à mesure que nous avançons”, a déclaré Bryan Andrews, qui a réalisé chaque épisode de la première saison. « Et tout cela a été orchestré dès le début. Tout arrive maintenant à la pointe d’une flèche.

Bradley a également révélé quelque chose d’intéressant à propos du huitième épisode à venir. Alors que l’épisode 8 est une histoire autonome comme les sept premiers, “il se poursuit jusqu’au 9”. Cela ressemble à l’Et si…? la finale trouvera un moyen de lier l’intégralité du spectacle au plus grand univers cinématographique Marvel.

L’avant-dernier épisode de Et si… ? sera disponible en streaming sur Disney Plus le 29 septembre. Disney Plus diffusera ensuite le neuvième et dernier épisode de la première saison le 6 octobre. Vous pouvez voir tout ce qui arrive à Disney Plus sur notre guide des nouvelles versions.