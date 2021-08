Marvel lance la collection NFT pour Captain America et Sam Wilson Crypto new media

Les fans de Marvel pourront profiter d’un nouvel ensemble de NFT axés sur leurs super-héros préférés. La nouvelle collection numérique comprendra certains des participants les plus emblématiques, dont Captain America, Bucky Barnes et le crâne rouge.

CryptoPotato a rapporté la semaine dernière la première tentative de Marvel Entertainment dans le monde des jetons non fongibles. Grâce à un partenariat avec le marché VeVe, le géant de la bande dessinée a lancé une collection numérique pour Spider-Man. Il semble que la première édition ait été un succès, car la société a annoncé que les 60 500 statues numériques étaient épuisées dans les 24 heures suivant le lancement. Un peu comme prévu, Marvel a décidé d’étendre son univers NFT. Plus tôt le 14 août, l’organisation a publié un autre ensemble, cette fois pour les fans de la Sentinelle de la liberté. Les premiers objets de collection Marvel Mightys proviendront de la série Captain America. Il comprendra Steve Rogers, le premier Captain America, John F. Walker, Sam Wilson, Bucky Barnes et leur ennemi mortel – le crâne rouge. L’entreprise vise à faire du mois d’août un “mois Marvel” sur l’application VeVe. Par conséquent, il a laissé entendre que plus de super-héros pourraient arriver dans les semaines suivantes. Comme indiqué précédemment, Marvel a été le deuxième géant du monde de la bande dessinée à lancer des NFT en se concentrant sur certains de ses héros. Plus tôt cette année, le principal rival de la société, DC Comics, a publié une collection numérique pour Batman. Ainsi, les jetons non fongibles se sont étendus bien au-delà des cas d’utilisation initiaux au cours de l’année écoulée. Maintenant, ils sont employés par des clubs de sport, des musiciens, des entrepreneurs et quiconque entre les deux pour augmenter les engagements avec leurs fans.

