Marvel lance la nouvelle série Moon Knight en juillet ⋆ .

Avant qu’Oscar Isaac ne donne vie au personnage dans l’univers cinématographique Marvel, Chevalier de la lune est sur le point de faire son retour dans une nouvelle série en cours de Marvel Comics, qui devrait être lancée en juillet par l’équipe créative de l’écrivain Jed MacKay (Chat noir) et Alessandro Cappuccio (Mighty Morphin Power Rangers).

Le mystérieux M. Knight a ouvert sa mission de minuit, son peuple demandant une protection contre l’étrange et l’horrible. Cette protection est offerte par Moon Knight, qui traque les toits et les ruelles marqués de son étiquette de croissant de lune, apportant de la violence à quiconque ferait du mal à son peuple. Marc Spector, sous quelque forme qu’il se présente, est de retour dans la rue, prêtre renégat d’un dieu indigne. Mais alors que Khonshu languit dans une prison dans laquelle Moon Knight l’a mis, le héros au capuchon blanc doit toujours respecter son devoir: protéger ceux qui voyagent la nuit. Et que l’on sache – Moon Knight gardera la foi.

«Je suis très heureux de travailler avec Alessando Cappuccio sur les aventures continues de l’un des plus gros dégâts de Marvel – Moon Knight!» Dit MacKay. «À la suite de sa tentative désastreuse de conquérir le monde à« l’ère de Khonshu », Marc Spector (et al) s’est replié sur ce qu’il sait faire exploser les têtes dans les rues. Mais malgré la trahison de son dieu aux Avengers, les obligations du poing de Khonshu restent les mêmes: protéger ceux qui voyagent la nuit. Apostat prêtre du dieu de la lune, le mystérieux M. Knight a ouvert les portes de sa mission de minuit, où ceux qui craignent l’étrange et l’étrange peuvent demander l’aide du chevalier de la lune! Mais cela ne convient pas à tout le monde, et des menaces cachées entourent le nouveau départ de Marc de l’ombre… »

«Quand Tom Brevoort m’a contacté pour travailler sur la nouvelle série Moon Knight, je ne pouvais pas y croire», a ajouté Cappucio. «Faire ses débuts dans Marvel Comics avec l’un de mes personnages préférés est un rêve devenu réalité! L’histoire est un nouveau départ pour Moon Knight, Jed a fait un excellent travail comme d’habitude sur les scripts et je suis ravi de travailler avec un professionnel de son calibre.

Moon Knight # 1 sera mis en vente le 7 juillet.

